用「花蓮救災」比喻黃國昌訪美 沈伯洋嘆：荒謬到笑不出來

沈伯洋用「花蓮救災」比喻黃國昌訪美作為。（鏡報李智為攝）

民眾黨主席黃國昌近期訪美，返台後又稱還是反對政院版1.25兆國防特別預算，甚至還要提出民眾黨版本的特別預算案，引起不少批評。對此，民進黨立委沈伯洋昨（14）日發文用「花蓮救災」來比喻黃國昌這次的作為，「荒謬到我笑不出來，為什麼國家的專業會變成這樣」？

「我來解析一下黃國昌這次的行為」，沈伯洋指出，大家應該都還記得，花蓮那時候因為天災，所以行政院提出了馬太鞍特別條例，匡了300億來救災和重建。

現在黃國昌對國防特別條例的做法，打個比喻來說，就是「為什麼300億只有幾頁？我不要審！」「我看這個重建條例需要挖土機，這個挖土機怎麼買？傅崐萁和徐榛蔚沒跟我報告之前，我不要審！」「聽說挖土機要從日本買？那我飛一趟日本了解一下。」

沈伯洋續分析，（去日本回來之後，開記者會）「我發現挖土機真的很重要，但是我有一個驚人發現，買挖土機只佔整個重建的一部分！剩下的錢根本是肥肉！所以我還是不要審！」「我要提出一個只有挖土機的重建條例，我要拯救花蓮！拯救這個國家！」他也在文末嘆，「荒謬到我笑不出來。為什麼國家的專業會變成這樣」。

