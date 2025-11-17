用一萬換更多！ 臺南購物節限時加碼4倍送





普發一萬元現金上路，哪裡消費最超值？答案是臺南！黃偉哲市長17日宣布，11月19日至11月23日推出「臺南購物節 × 普發萬元」限時加碼活動，只要到特約店家消費並完成登錄，即可享有抽獎序號4倍送。等於消費滿50元就能獲得4組抽獎序號，讓小額消費也能大大提高中獎機會。

黃偉哲表示，普發一萬元正是刺激買氣的最佳時機，希望藉由「加倍回饋」讓民眾在臺南消費時，不只買得開心，也抽得過癮。此次合作店家涵蓋百貨商圈、連鎖賣場、人氣美食、文創選品與日常生活用品，無論專程來旅遊或週末順道逛街，都能輕鬆參加、累積更多幸運序號。

經發局長張婷媛說，臺南購物節也推出「會員回娘家」專屬回饋，只要在活動期間登入平台、更新資料，就有機會在11月30日抽中iPhone手機或萬元大禮包，回饋一路支持購物節的忠實會員。

