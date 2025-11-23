用一輩子都不知道！立可白筆蓋神祕小圓圈竟有特殊用途

（記者周德瑄／綜合報導）立可白是許多學生與上班族成長過程中不可或缺的文具用品，而它的外觀上有幾項細節，過去一直被視為理所當然，近日卻因為文具商的解說再次成為網路熱議焦點。其中最受討論的，是立可白蓋子上的小圓圈。許多人對此疑惑多年，直到台灣文具品牌利百代在社群發文揭曉答案，大家才恍然大悟。原來這個小小的圓形凹槽，是專門用來刮除筆尖上乾掉的修正液，以免影響塗寫時的流暢度。許多網友看完紛紛驚呼原來自己從未真正使用過蓋子的這項功能。

日本老字號文具商飛龍（Pentel）過去也曾證實這項設計。他們指出，立可白筆蓋的內側藏有凹凸結構，只要筆尖因乾涸而堵塞，將其輕輕在圓圈邊緣刮過，就能重新恢復筆尖的順暢。多數人習慣用衛生紙或指甲處理，反而忽略了這個原本就被設計好的小機關。相關貼文過去在台灣也引起熱烈回響，不少人留言表示使用多年卻完全不知道用途，更有人笑稱自己早已錯過能使用它的年紀。

示意圖／立可白筆蓋上的小圓圈，其實暗藏實用功能。（翻攝飛龍文具官方網站）

除了筆蓋之外，立可白的包裝顏色也曾讓人困惑。有網友好奇紅瓶與藍瓶的差別，香港飛龍解釋，現在兩款產品內含的修正液其實相同，功能一樣是速乾，只是提供不同顏色包裝讓消費者選擇。不過過去的確曾有配方差異，紅色屬速乾型，藍色則標榜能通用於水性與油性筆，但近年已統一改版。另外，香港販售的立可白在結構上也與台灣不同，紅瓶內附兩顆鋼珠，藍瓶則放置鐵棒，用以協助搖動混合，且紅瓶瓶身上還有三角形凹印，是刻意為視障者設計，避免誤以為是眼藥水造成危險。

至於許多人印象中立可白味道刺鼻的問題，環境部也曾說明，早期修正液使用三氯乙烷作為溶劑，乾得快又不易燃，但會破壞臭氧層，且對人體具有一定毒性。隨著管制趨嚴，如今市售產品多改用環己烷或甲基環己烷，雖然帶有可燃性，但在通風良好的環境中使用並不至於造成即時危害。隨著配方與安全規範逐步調整，現代修正液已與過往大不相同。

