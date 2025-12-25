用「長津湖勝利日」取代「聖誕節平安夜」？

（德國之聲中文網）“請記住！12月24日是長津湖戰役勝利紀念日。”12月24日，中國官方通訊社新華社在社交媒體發帖稱，“12月24日不是平安夜，是抗美援朝戰爭中的長津湖戰役勝利的日子，志願軍在零下40℃的極寒環境中，身著單薄棉衣，與裝備精良的美軍展開殊死較量。”

這是中國官方發起“抵制洋節”的新一輪輿論，在國內各個網絡平台得到廣泛傳播。

廣告 廣告

聖誕節並非中國的法定假日，但是自晚清傳入中國以後，成為部分中國人的節慶。上世紀八十年代中國“改革開放”以來，聖誕節和情人節、母親節等“洋節”一起，在中國城市裡得到越來越多人的參與，最遲在二十世紀初期引發了中國輿論的民族主義焦慮。官方媒體或者受官方支持的民間輿論，幾乎每年都要發起“抵制洋節”的輿論戰。

除了輿論反對，中國網絡多次傳出政府機構和中小學的紅頭文件，禁止參與聖誕節活動、穿戴聖誕節服飾、扮演聖誕老人或者小天使等。警察也經常出現在教堂門口或者街頭，阻止人們參與此類活動。

根據X平台上關注中國時事的知名賬號“李老師不是你老師”發布的一則視頻，12月24日，在上海黃浦區長樂路，一個女孩裝扮成聖誕老人，帶著小狗向路人分發“平安果” ，遭到警察的傳喚。該女孩稱，警局裡還有更多“聖誕老人”也被傳喚來做著同樣的審訊筆錄。

盡管如此，中國各地仍然存在各種形式的聖誕節歡慶及商業營銷活動。

“死灰復燃”的長津湖戰役

如今，中國官方似乎找到了比“抵制”和禁止更好的輿論宣傳，那就是“替換”——用“長津湖勝利日”取代聖誕節平安夜。

1950年底，在朝鮮半島北部的長津湖地區，中國軍隊和以美軍為首的聯合軍之間爆發了一場慘烈的戰鬥。極端寒冷的天氣下，戰鬥的結果讓美軍撤離了半島北部，而中國軍隊也沒有完成既定的戰鬥目標。

根據中方史料記載，在這場戰鬥中，中國軍隊傷亡1.9萬人，凍死凍傷約3萬人，總計減員4.8萬人。根據美軍戰史，美軍戰鬥減員約4400人，非戰鬥減員7300人。中國軍隊元帥劉伯承多年後評價：中國志願軍一個兵團圍殲美軍一個師，付出了10倍於敵的代價。

數十年來，長津湖戰役並沒有成為官方的宣傳重點。直到2021年，由陳凱歌、徐克、林超賢三位導演聯合執導的主旋律電影《長津湖》，作為向中共建黨一百年“獻禮片”，在官方宣傳和電影院線的全力護航中，成為當年的高票房熱門影片。

該影片的評論文章遭到審查和刪除。例如，影評類公眾號“深焦DeepFocus”因為發表的文章《粗制濫造的主旋律，到底獻給誰看？》，不僅文章遭到刪除，其賬號也被微信平台封禁兩周。

2021年10月，知名媒體人羅昌平在公開質疑這場戰爭的正義性後遭到刑拘，其微博也被封禁。2022年5月，海南三亞市法院以“侵害英雄烈士名譽”為由判處羅昌平有期徒刑7個月並承擔在多家媒體公開賠禮道歉等民事責任。

“抵制洋節”宣傳中的“雙標”

長津湖戰役的結束日期存在不同的界定，維基百科詞條列明為1950年12月13。中國網絡信息顯示，百度百科等中國網絡平台也曾經普遍采用這個日期，直到2019年統一修改為1950年12月24日。

從這一年開始，輿論中開始出現“12月24日不是平安夜，而是長津湖戰役勝利的日子，勿忘先烈”等話語。

2024年12月，微信公眾號“常識流通處”發表的一篇文章《是誰將長津湖戰役的結束日篡改為12月24日？》稱，“通過將戰役結束時間與聖誕節聯系，大概是試圖制造一種‘文化對抗’的象征意義，以進一步強化民族主義情緒，並推動和呼應近年來網絡上掀起的‘抵制聖誕節’浪潮。 ”這篇文章很快遭到刪除。

2025年年初，新華社等中國官方媒體報道，越來越多的外國人主動融入春節豐富多彩的活動中，感受春節文化的魅力。春節正走向世界，“中國年”日漸成為世界節日。

官媒的這種“雙標”報道遭到一些中國網民的嘲諷。一位網民在問答網站“知乎”上寫道：“外國人過春節，中華文化傳播世界，中國人應贏麻了。中國人過聖誕節，警惕西方文化，中國人不能能過洋節。”

被發現“雙標”的還有一些以愛國主義為銷售策略的中國企業。例如，向來以“國產”驕傲自恃的華為手機，在日歷應用程序中將12月24日標注為“長津湖勝利日” 。但是，華為在X平台的官方英文賬號仍然在歡迎聖誕節：“華為祝你節日快樂——聖誕節保持聯絡！”

不少網民還指出，被官方列入法定假日的“元旦”、“三八婦女節”、“六一兒童節”等也同樣來自“洋節”，甚至中國人日常使用的星期表示法也來自基督教文化。因此，所謂通過”抵制洋節”來增強民族自信的宣傳是荒謬的。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正