用「青提」命名甜點遭嗆滾出台灣 業者最新聲明：已完成蒐證

「四蒔甜點」因產品名稱中使用「青提」2字形容「綠葡萄」，遭網友私訊威脅。（圖／翻攝自臉書，四蒔甜點）

基隆知名甜點店「四蒔甜點」近日在社群平台介紹新品時，於產品名稱中使用「青提」2字形容「綠葡萄」，遭激進網友私訊威脅「滾出台灣，我會讓你們開不下去」，引發一連串風波。對此，業者今天（14日）發布最新聲明，強調「對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理」。

據了解，店家日前在社群平台分享新品時，使用「青提檸檬」、「青提馬卡龍」作為甜點名稱。隨後有網友透過私訊與留言質疑，「青提」為中國大陸用語，要求店家改稱「綠葡萄」。業者則澄清，他們沒有任何政治立場，單純就是產品名稱比較好唸而已，「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持」。

事隔2天，四蒔甜點再度發聲，指這幾天的事件引起了許多討論，也讓許多關心他們的人私下傳來鼓勵與支持的訊息，甚至老顧客們特地繞過來說一句「加油」，買一份甜點當作行動上的支持，「這些滿滿溫暖，我們都收到了。」

業者坦言，四蒔一路走來不算容易，沒有大量曝光、沒有行銷團隊，靠的是對甜點的堅持，以及一句又一句「好吃」的真心回饋，「我們理解每個人都有自己的喜好、口味與價值觀，也尊重不喜歡四蒔的人。然而我們也希望所有的評價、討論與質疑，都能建立在事實上，而不是臆測、情緒或惡意渲染之上。」

店家強調，「對於刻意散布不實訊息、傷害名譽、影響營業或試圖帶風向的行為，我們已完成相關蒐證，必要時會依法處理，以守護四蒔得來不易的商譽與努力。也是為了每一位願意相信、願意支持、願意替我們說一句公道話的你們。有你們，四蒔更有力量繼續往前，謝謝大家。」

