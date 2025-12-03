用「鞭刑」對付詐騙、虐童、性侵犯！洪孟楷：考慮明年推公投

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委洪孟楷今（3）日與重大刑案被害者家屬及民團舉行記者會，他說，面對詐騙、虐童、性侵等重罪，現行制度已不足以嚇阻，再次提出研議「鞭刑」入法。洪孟楷表示，下會期將提出法案，並考慮明年推鞭刑公投，讓國人清楚明白表態，是否在我國刑罰上，除原有刑責外再增加鞭刑，來嚇阻犯罪。

洪孟楷說，去年站上凱道，用行動告訴社會：愛如故、正義不能缺席。一年過去，立法院兌現承諾，否決支持廢死的大法官被提名人，但卻看不到行政部門的任何檢討或回應。無視超過八成反廢死民意死，讓家屬獨自承受殘酷的司法拖延。

洪孟楷提到，更痛心的是這一年多少荒謬的司法亂象：檢察總長替關最久的死囚提出非常上訴、2018 華山分屍案兇嫌性侵、分屍卻免死、桃園李姓男子假釋後再犯命案，甚至中選會粗暴沒收反廢死公投，等於向所有被害者關上大門。我們要問：檢察總長可以為死囚積極奔走，那誰能替被害者和家屬站出來？法令與制度是否真正跟上社會期待？

洪孟楷進一步指出，詐騙仍然肆虐，今年上半年詐騙金額高達 480 億。行政部門卻還在強調報案數下降、金額下降，但每天打詐儀表板依然跳著2億、3億。如此成績，有什麼好自滿？新加坡的經驗清楚告訴我們：真正有效的打詐，必須以強而有力的刑度讓犯罪者害怕。民調也顯示七成以上民眾支持更嚴格的刑罰，就是希望讓詐騙犯不敢犯罪，讓惡意停在第一步。這是行政與立法應共同努力的方向。

洪孟楷說明，鞭刑與死刑的核心目的，就是讓犯罪者恐懼，知道跨線就會付出代價，知道國家會替被害者討回公道。唯一能保障守法人民的方式，就是讓犯罪者承擔應有責任，讓社會免於恐懼。因此對於許多團體與專家提出建議，將鞭刑適用於性侵、虐童等重大犯罪。我們要求政府必須正視並研議增訂鞭刑制度，讓法令真正保護人民。

洪孟楷強調，司法的天秤應該象徵司法體系的公平正義，絕對不是往某一方傾斜，如果繼續保障加害者人權，那被害者以及被害者家屬的人權誰來照顧？誰來關心？誰來守護？

他目前已經要求法務部研議符合我國民情的嚴刑峻法，也積極跟專家學者來研議提出版本在下個會期進行充分討論，並考慮明年提出鞭刑公投，讓國人清楚明白表態，是否在我國刑罰上，除原有刑責外再增加鞭刑，來嚇阻犯罪，洪孟楷強調，開宗明義是以性侵、虐童、詐騙等重大犯罪，不會無限上綱。

