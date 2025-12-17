用一頓飯串起善循環 新北待用餐計畫獲肯定

新北待用餐計畫「用一頓飯串起善循環」累計受益超過七十二萬人次。（圖：新北社會局提供）

▲新北待用餐計畫「用一頓飯串起善循環」累計受益超過七十二萬人次。（圖：新北社會局提供）

有「公部門奧斯卡」美譽的第八屆政府服務獎揭曉，新北市社會局推動的「新北市好日子愛心大平台待用餐計畫」榮獲「社會創新共融」獎。新北市長侯友宜今（十七）日親自獻獎表示，計畫成功媒合民間愛心與餐飲資源，讓市民「吃得到、吃得安心」，累計受益人次突破七十二萬。

待用餐計畫自民國一一○年疫情期間啟動，社會局八月媒合善款，協助餐飲業者與弱勢民眾。透過餐券兌換餐食，並由社工與店家主動關心用餐者，及早發現急難或家庭危機，連結醫療、心理諮商、就業輔導等多元資源，讓關懷深入社區。

市府公私協力推動，除匯聚善心捐款，也獲企業與團體響應。微星科技長期支持，展現企業社會責任；易福社會創新公司則無償提供數位平台，讓民眾可即時查詢取餐點。

在服務量能上，除在地店家外，結合八方雲集、鬍鬚張、三商巧福、爭鮮等連鎖餐飲，全年無休提供餐食；與教育局合作新增三百九十九處校園據點，形成綿密支持網絡。

社會局長李美珍指出，待用餐不僅是餐食給付，更是社區互助與鄰里關懷的連結。迄今已有一千五百七十七家次店家響應，現有五百八十六家持續提供服務，達成「區區有店家」目標，感謝各界善心支持，呼籲更多店家加入，民眾可持餐券至愛心店家取餐，詳細資訊可至 eFOOOD 待用餐地圖查詢。