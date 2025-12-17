用一頓飯串起善循環 「新北待用餐計畫」獲政府服務獎肯定

被譽為「公務界奧斯卡」的政府服務獎日前揭曉，「新北市好日子愛心大平台待用餐計畫」脫穎而出獲獎。（新北市社會局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

有「公部門奧斯卡」美譽的第八屆「政府服務獎」日前揭曉，新北市社會局推動的「新北市好日子愛心大平台待用餐計畫」脫穎而出，榮獲「社會創新共融」獎肯定。社會局於今（17）日市政會議中獻獎給新北市長侯友宜，與全體市民分享榮耀，侯友宜強調，待用餐計畫成功媒合民間愛心與在地餐飲資源，讓有需要的市民能夠「吃得到、吃得安心」，截至目前累計受益人次已超過72萬，讓溫飽成為最普及、也最溫暖的社會支持。

廣告 廣告

侯友宜表示，透過待用餐計畫的推動，餐飲店家不再只是單純提供餐點的角色，更成為社區裡主動關懷、即時通報的「守門員」，在第一線陪伴市民，讓社會安全網更加綿密。

新北市政府社會局推動「待用餐計畫」榮獲政府服務獎「社會創新共融」獎肯定，新北市長侯友宜17日親自獻獎。（新北市社會局提供）

「用一頓飯的力量，帶動城市的善循環。」社會局長李美珍表示，回顧計畫緣起，民國110年新冠肺炎本土疫情爆發，衝擊各行各業，不少民眾生計受挫，連基本溫飽都成為難題。為減輕民眾經濟壓力，同時協助餐飲業者度過難關，新北市政府社會局於同年8月媒合民間善款，推出「新北市好日子愛心大平台待用餐計畫」。

李美珍提到，該計畫不僅提供弱勢民眾透過餐券兌換餐食，更讓第一線社工及合作店家能在服務過程中主動關心用餐者的生活狀況，及早發現急難或家庭危機個案，並即時連結醫療、心理諮商、就業輔導等多元資源，將關懷的觸角深入社區每一個角落。

新北市社會局指出，新北市透過公私協力推動待用餐計畫，成效顯著。除透過「新北市好日子愛心大平台」匯聚來自各界的善心捐款外，也獲得眾多企業與民間團體熱情響應。其中，微星科技股份有限公司長期投入計畫，不僅持續捐款支持，更以實際行動展現企業社會責任，成為市府推動社會福利的重要後盾；另由「易福社會創新股份有限公司」無償提供數位資訊平台，將待用餐店家全面數位化，讓民眾可透過手機即時查詢鄰近取餐點。

新北待用餐計畫「用一頓飯串起善循環」，累計受益超過72萬人次。（新北市社會局提供）

社會局提到，在服務品質與量能上，除在地店家外，也結合八方雲集、鬍鬚張、三商巧福、爭鮮等連鎖餐飲體系，提供全年無休的穩定餐食服務；同時與教育局攜手，將發放據點擴展至各級學校，新增399處服務點，形成橫跨社區與校園的綿密支持網絡。

李美珍強調，許多店家在提供餐點的同時，主動關心領餐民眾近況，讓待用餐不僅是實物給付，更成為社區互助與鄰里關懷的溫暖連結。開辦迄今已有1,577家次店家響應，現有586家待用餐店家持續提供服務，達成「區區有店家」的目標，累計受益人次突破72萬。李美珍表示，感謝社會各界善心支持待用餐計畫，踴躍加入成為愛心店家，民眾可持待用餐券至新北市愛心店家取餐，詳細店家資訊可至 eFOOOD 待用餐地圖查詢。