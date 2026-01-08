用「馬杜洛模式」對付卡德羅夫? 澤連斯基公開呼籲 傳出病重的他回應了……

車臣領袖卡德羅夫(中)的部隊因為常常高調打卡，卻甚少努力戰鬥，而有「打卡王」的封號。 圖：翻攝自全球視角

[Newtalk新聞] 綜合《法新社》、《俄羅斯商業諮詢日報》等媒體 7 日報導，在美國強行控制委內瑞拉總統馬杜洛的背景下，烏克蘭總統澤連斯基呼籲美國對俄羅斯車臣共和國行政長官卡德羅夫「採取某種行動」，卡德羅夫隨後作出回應。

談及俄烏衝突，澤連斯基7日對記者稱，美國「需要向俄羅斯施壓」，「他們有手段，也知道該怎麼做」、「馬杜洛就是個例子。他們（美方）採取了行動。」澤連斯基稱 : 「讓他們對卡德羅夫也採取某種行動吧。」

烏克蘭總統澤連斯基與庫皮揚斯克作戰小組一同討論戰術策略，戳破俄軍佔領庫皮楊斯克謊言。 圖：翻攝自 X

傳出病重目前在莫斯科就醫的卡德羅夫，隨後就此在社交平台上發文，建議澤連斯基「不要自取其辱」，並稱澤連斯基的言論說明其試圖破壞和平解決俄烏衝突的努力。

美軍 3 日突然對委內瑞拉採取行動，強行控制前總統馬杜洛夫婦並將他們帶至美國。多個國家譴責美方行動，並呼籲遵守《聯合國憲章》。馬杜洛夫婦 5 日在美國首次出庭，拒絕美方犯罪指控。

