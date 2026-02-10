用10萬博400萬美元! 加密賭盤押注「美今夜攻伊」疑內線 傳伊示弱願減60%濃縮鈾

加密預測市場平台 Polymarket 近日出現一筆引發高度關注的下注交易，一個被認為「可疑」的帳戶押注 10 萬美元，預測美國將於今晚對伊朗發動攻擊，若結果成真，潛在報酬高達 400 萬美元。 圖：翻攝自 X War Radar

[Newtalk新聞] 據 X《War Radar》消息，加密預測市場平台 Polymarket 近日出現一筆引發高度關注的下注交易，一個被認為「可疑」的帳戶押注 10 萬美元，預測美國將於今晚對伊朗發動攻擊，若結果成真，潛在報酬高達 400 萬美元。此舉隨即引發外界質疑，究竟是掌握內幕消息，還是單純進行高風險投機操作。不過上述消息尚未核實。

據《今日以色列報》報導，Polymarket 的運作方式，讓一切都被「遊戲化」，無論是馬斯克在特定日期會發幾則推文，還是某場戰爭是否可能爆發。數據不再只是反映現實，而是開始「塑造」現實。試想一種情境：Polymarket 的投注結果顯示，某個政黨在選舉中大幅領先。這種對數據的信任，可能會讓競爭政黨的支持者放棄投票（因為覺得反正會輸），也可能使領先政黨的選民變得自滿，認為即使不出門投票也能勝選。在這兩種情況下，實際選舉結果都可能因投注市場的走向而受到影響。

甲板上停滿戰機的林肯號航母正在駛向波斯灣。 圖 : 翻攝自紅星新聞

報導也提及，另一個更具風險的例子，是 Polymarket 上關於伊朗與以色列是否爆發戰爭的投注。許多情報機構已將 Polymarket 視為重要觀測工具，因為掌握機密資訊的人，可能會透過下注行為留下痕跡。如果伊朗政權暗中觀察 Polymarket，發現市場顯示戰爭爆發的機率不斷上升，並且選擇相信這個結果，那麼，究竟是什麼能阻止他們對一個甚至未必會真正發生的事件，先行發動攻擊？更進一步來看，各方行為者也可能利用同樣用來押注「正確答案」的資訊，反過來散布假消息與誤導性訊號，操弄外界認知。

米格-29戰機。(示意圖) 圖 : 翻攝自維基網站

早在去年 9 月，伊朗已接收首批俄羅斯製「米格-29 SMT」戰鬥機。美方方面，據X 《Israel Army》消息，一支美國航母打擊群已進入中東地區部署。在外交層面，據《路透社》報導，伊朗則釋出談判訊號，表示願意在美國全面解除制裁的前提下，縮減其濃度達 60% 的高濃縮鈾庫存，作為交換條件。

此外，X《RKM》消息指出，以色列計畫在美伊於阿曼展開第二輪談判前，對伊朗採取軍事行動，進一步加劇區域緊張氛圍。

