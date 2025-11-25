用13天撤走2800人 《撤離倒數13天》重現阿富汗政局變天

《撤離倒數13天》真實還原2021年的塔利班重新掌權的阿富汗歷史性關鍵局面。（原創娛樂提供）

2021年，喀布爾機場外上千民眾追逐、攀附美軍運輸機的畫面震撼全球，象徵塔利班重新掌權後阿富汗社會的全面崩解。法國斥資3,000萬歐元打造的《撤離倒數13天》（13 jours, 13 nuits）將這段歷史首次搬上大銀幕，重現喀布爾淪陷期間法國大使館撤離2,800人的艱鉅行動，被譽為「今年最貼近現實的戰爭電影」。

改編自大使館安全指揮官穆罕默德畢達（Mohamed Bida）的親身經歷，並由坎城影帝洛契迪森姆（Roschdy Zem）出演主角，為保護尋求庇護的難民抵達機場，他必須與武裝塔利班展開數次危險談判。洛契迪坦言，自己原先並不知道法國策畫了這場困難的撤離行動：「但讓我印象深刻的，是那張畢達指揮官在機場把人從壕溝裡拉出來的新聞照片。」對於飾演現實中真實存在的人物，他強調：「我不想讓他成為搶鏡的英雄，而是一個必須做出關鍵決定的普通人，他也會恐懼、焦慮、擔憂自己搞砸一切。」

演員萊娜寇德里（Lyna Khoudri），以及凱薩獎女星西瑟芭貝特庫德森（Side Babett Knudsen），分別飾演人道救援工作者與國際記者，協助指揮官執行撤離任務，展現堅強務實的女力英雄姿態。電影同時呈現塔利班掌權後，女性在公共空間面臨的極端風險：「只要他們覺得我『不潔』，隨時可以一槍打死我。」劇中台詞傳遞出令人震撼的現實迫害，女性為了保命戴上頭巾，卻仍在高度危險的環境中站上第一線，持續為更多無辜者爭取生存機會。

女星萊娜寇德里（右）飾演遭到塔利班政權迫害的口譯員，凸顯女性當今在阿負案的地位遭到打壓。（原創娛樂提供）

導演馬丁布爾布隆（Martin Bourboulon）坦言，這個故事最打動他的地方在於「那些被迫離開深愛的家鄉的人們」，因此力求以紀實手法刻劃撤離行動的細節，描繪身處動盪流徙狀態下的痛苦。兒時曾因阿爾及利亞戰爭流亡法國的萊娜寇德里亦表示：「世界各地的戰爭讓無數人在離開與留下之間被撕裂，這其實是相當普遍的生命經驗。為了拍攝這部電影，我召喚出自己內心這部分的記憶。」

