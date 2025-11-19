用350小時陪伴弱勢兒 黃新雅獲北市服務學習獎金獎

黃新雅以「從被愛中重生的人，也能成為傳遞愛的力量」為題投入服務，獲得個人組金獎

南港高工學生將科技教育帶進偏鄉，榮獲「中等學校服務學習－社會實踐評選」學校社團組金等獎

蘭雅國中「曙光服務社」學習輪椅操作，陪伴身障者與遲緩幼兒，榮獲學校社團組金等獎

臺北市教育局為鼓勵青年學子在真實情境中理解社會需求，培養公民素養、同理能力與公共參與能力，辦理113學年度「中等學校服務學習－社會實踐評選」，由學生黃新雅獲得個人組金等獎，南港高工和蘭雅國中獲得社團組金等獎。

臺北市教育局表示，個人組金等獎由非學校型態實驗教育學生黃新雅獲得。她以「從被愛中重生的人，也能成為傳遞愛的力量」為題投入服務，因自身情緒調適與家庭經驗，更加理解心理支持對孩童的重要性。黃新雅在愛慈基金會恩典之家累積超過350小時服務，並自學發展心理學，於照護藥毒癮嬰幼兒的現場看見更複雜的情緒需求。她曾陪伴情緒反覆的女孩彤彤，在孩子渴望安慰與抗拒接觸間的矛盾反應中體會到理論與實務差距。黃新雅理解這些反應是自我保護後，她調整陪伴方式，以支持性引導協助建立安全感，也從中體會服務並非單向付出，而是雙向成長。

學校社團組金等獎得主之一南港高工「技藝由心－愛在服務」，團隊結合技藝專長與社區需求，推動小小工程師計畫，帶領學童操作輪型機器人、製作迷你氣象臺與參與科學營活動，將科技教育帶入社區與偏鄉，拓展孩童接觸新興科技的視野，展現技職教育扎根社區的特色。

同獲學校社團組金等獎的蘭雅國中「曙光服務社」，以陪伴身障者與遲緩幼兒為主軸，從需求調查、課程設計到活動實作推動完整服務歷程。社團成員分享，在陪伴腦性麻痺者過程中，她學會從細微表情辨識想法，也理解耐心、理解與包容是服務的重要能力。

臺北市教育局表示，本次「中等學校服務學習－社會實踐評選」共有19校、31組團隊參與，評選出個人組1金2銀3銅，社團組2金5銀7銅。服務學習讓學生走出課室、看見社會，並在真實情境中學習觀察、溝通與協作。透過長照陪伴、科技服務與社區互助等多元形式，學生能逐步培養公民意識與社會參與力，從「做中學、學中覺」深化對公共議題的理解。