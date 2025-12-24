用7字標榜特色角逐新北市長 蘇巧慧直言：耶誕城需要調整 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

新北市長選戰逐漸升溫，民進黨立委蘇巧慧接受《Yahoo齊有此理》專訪時，談及可能對手，包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌，直言「每種狀況都會有，但操之不在我」。蘇認為藍白之間不存在是否合作的問題，因為立場本就一致，對她而言就是一場「一對一」的挑戰。

談到潛在對手，蘇巧慧表示，民眾黨近年在地方積極經營、舉辦活動，已累積一定支持基礎，若持續向上攻勢，勢必影響既有政治版圖，尤其對年輕選票的流向更具關鍵性。至於李四川與劉和然，雖然具備資深公務員背景，但在活絡城市、推動性別平等與世代需求上，她對自身理念與執行力更有信心。

蘇巧慧指出，城市治理的核心，在於讓生活其中的人感到愉快、舒適，並對城市產生認同與成就感，自己特色是「溫暖、創新、會做事」，也期待有更多年輕議員加入團隊，一起推動新北市向前。她坦言，城市運作的細膩度與效率，取決於治理者的態度，而資源分配的公平性，正是她長期關注的重點。

蘇巧慧也分享自己2項「非常有感」的政績，包括串聯三重至鶯歌的大漢溪堤外便道，以及鶯歌車站加設電扶梯。蘇巧慧指出，這些工程規模不大，卻實際解決居民每天通勤與生活的不便，若未來有機會承擔更大的責任，上任後第一件事，將是推動區域平衡，讓公共資源更合理分配。

針對部分板橋居民呼籲停辦新北耶誕城，蘇巧慧認為，活動展期一年比一年長，已引發交通與生活干擾，必須重新檢視經濟效益、區域平衡與民眾感受。她強調，新北耶誕城不是不能辦，而是需要調整，包括展期長短、舉辦區域或主題設計，甚至可考慮輪流在不同區舉辦，讓各區的故事被看見。

談及近期發生的北捷隨機攻擊事件，蘇巧慧語氣沉重表示，沒有人願意看到這樣的憾事，早在11月24日質詢前，便曾與助理討論「小橘書」內容，建議加強針對恐怖攻擊與重大人為傷害事件的應變指引，並參考新加坡、瑞典等國經驗，沒想到不到一個月即發生悲劇。她認為，事件發生後，政府必須第一時間公開透明資訊，清楚說明應對與後續作法，才能安定民心。

蘇巧慧也再次呼籲成立「捷運警察隊」，由專責警力負責捷運系統的安全維護，特別是人流複雜的共構站點。她表示，自己一向習慣與團隊思考還能多做些什麼，若未來有機會擔任新北市長，將在資訊掌握的全面性、風險意識與即時處置能力上充分發揮，為市民打造更安全、安心的生活環境。

