用AI回覆網友「狂被玩」 葛如鈞回應了：積極嘗試在民主政治中應用科技

國民黨立委葛如鈞使用AI回覆網友留言，引發熱議。他說，一向對AI科技抱持開放態度，也積極嘗試在民主政治中應用AI的可能性。（資料照片／國民黨立院黨團提供）

國民黨立委葛如鈞被網友發現其Threads帳號使用AI機器人在回覆網友留言，甚至還有網友戲稱「AI比葛如鈞適任立委」。對此，葛如鈞今天（19日）回應表示，他一向對AI科技抱持開放態度，也積極嘗試在民主政治中應用AI的可能性；未來他仍將規劃在各大社群平台不定期進行有趣的AI科技實驗，拉近科技與民眾的距離。

葛如鈞發出新聞稿表示，他擔任立法委員以來，一向對AI科技抱持開放態度，也積極嘗試在民主政治中應用AI的可能性。這次Threads帳號的AI小編，是由他本人以自費方式，與Threads平台API進行為期4週的科技實驗，整個測試過程亦有揭露是由AI協助回覆留言，盡力遵守使用AI的平台相關規範。

「我一向提倡台灣應該善用AI，同時也要對AI生成的內容保持警覺。」葛如鈞說，本次的實驗證明，台灣網友對AI生成內容具有高度敏銳性，大家所提出的問題也都很有創意，這次的實驗過程中，廣大網友展現出非常優秀的數位素養，令他感到佩服，也對於後續將AI運用於國會政治領域更有信心，希望大家可以一同創造世界的先例。

葛如鈞說，未來仍將規劃在他的各大社群平台不定期進行有趣的AI科技實驗，希望透過實際互動，拉近科技與民眾的距離，探索AI在公共服務上的潛力。

葛如鈞指出，他期望AI科技可以為辦公室同仁分擔部分工作、減輕同仁的負擔，讓同仁們享有更好的勞動環境，創造以科技促進勞動權益的工作場域。

葛如鈞表示，感謝大家的留言和關注，也歡迎各位網友繼續去他的社群平台互動，所有的鼓勵與指教都是讓他更加進步的動力。未來他會持續優化AI工具，讓公民對話更即時、更多元，也更貼近每一位民眾的日常生活。



