用AI模仿意見領袖「口音與態度」 日媒揭中共動用軍方力量滲透台灣大選

中國干預並破壞台灣民主體制已非新鮮事，明年台灣將迎來九合一大選，中共已摩拳擦掌，加大滲透與影響輿論的力道。

近期由美國范德堡大學取得的北京大型企業「中科天璣」內部資料顯示，該公司配合中共政府，鎖定台灣網路輿論空間較具影響力人物的特質，包括他的價值觀與語言（包含方言），接著再用AI生成與他相似的虛構人物，透過他散布半真半假、難以查核的假訊息或誤導訊息，滲透社會，進一步影響選舉。

中國企業如何配合中共AI介選？

日本《讀賣新聞》27日報導，台灣2026年舉行九合一地方選舉、2028年舉行總統大選。賴清德政府正高度警戒中國透過操縱輿論干預選舉的動作。

美國范德堡大學（Vanderbilt University）國家安全研究所今年取得一批被指為北京大型企業「中科天璣」的內部資料，並已公開網站上。這批文件為約400頁的簡報，內容說明該公司如何「配合共產黨中央對香港、台灣、美中問題等關切，提供感知情勢、分析並引導輿論的技術」。

文件指出，「中科天璣」的系統會先監控網路空間，鎖定那些對輿論有影響力的意見領袖，接著分析他們的心理傾向、價值觀，以及常用的語言，包含方言等，之後再用 AI 生成「頻率相近的虛擬人物」。

這些虛構人物會以社群平台帳號使用者的身分出現，不僅單向提供資訊，還能進行自然對話，逐步對目標受眾產生影響。台灣一名AI產業團體相關人士指出：「隨著生成式AI技術的進步，在社群平台上分辨虛假人物的真偽，幾乎是不可能。」

然而，對於這些爆料與指控，中科天璣一律否認。

為何2026九合一選舉中共很在意？

外界普遍認為，中國國家主席習近平希望2028年賴清德不再連任，因此做為前哨戰的九合一大選，勢必成為中共輿論操作的重點戰場。

報導指，陸委會12月1日召開的諮詢委員會上，也展現出對中國輿論戰的高度警戒，與會者提出應加強因應網路假訊息的措施，並徹底推動民眾教育。

其實在台灣，幾乎每逢選舉便會出現中國介選的疑慮。2018年11月、對中國態度較為友好的國民黨候選人、現任立法院院長韓國瑜在高雄市長選舉中當選時，也曾被指出中國軍方相關機構可能介入輿論操縱。

韓國瑜當選高雄市長哪裡有中國介選痕跡？

今年10月，網路上流出3段男性對話的錄音檔。進行分析的安全官員推測，錄音內容為2018年高雄市長選前，解放軍「戰略支援部隊」某位丁姓處長，與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥討論對台介選業務。

錄音通話明確提及，解放軍已撥款2000萬台幣給解放軍所屬的「網絡空間部隊第56研究所」

錄音中，被認為是處長的人表示：「這場選舉非常重要。（韓國瑜）被說成選不上，但最後一定會當選。」對此，被認為是企業負責人的人物回應：「我們的『數據量』正在增加，台灣的Facebook帳號已有580萬到600萬，會增加到1,000 萬。」

對話中並未直接提及選舉干預。然而，分析的安全官員認為，所長暗示他是以軍方立場在主導這場選舉，還要求各公司配合，以確保韓國於勝選。對話中，該名負責人還表示，將提供總計2000萬元人民幣（約8930萬台幣）的資金，要來操作 2018年九合一地方選舉與2020年總統大選。

報導指，高雄市長一職在2018年之前約20年間由民進黨執政，但韓國瑜卻逆轉評價當選。當時，關於韓國瑜的網路搜尋量急遽增加，也引發外界對網路輿論操縱的質疑。

什麼是「戰略支援部隊」？

戰略支援部隊是習近平政權2016年初公布的軍事改革中成立的，負責網路與軍事航空領域。其下轄的第56研究所被認為是中國軍方規模最大的電腦研究機構，負責資訊安全等業務。 2024年，中央軍委調整組建中國人民解放軍信息支援部隊，戰略支援部隊被裁撤，並隨之成立網路空間部隊，第56研究所也被納入其麾下。

