用AI模仿意見領袖「口音與態度」 日媒揭中共動用軍方力量滲透台灣大選
編譯張渝萍／綜合報導
中國干預並破壞台灣民主體制已非新鮮事，明年台灣將迎來九合一大選，中共已摩拳擦掌，加大滲透與影響輿論的力道。
近期由美國范德堡大學取得的北京大型企業「中科天璣」內部資料顯示，該公司配合中共政府，鎖定台灣網路輿論空間較具影響力人物的特質，包括他的價值觀與語言（包含方言），接著再用AI生成與他相似的虛構人物，透過他散布半真半假、難以查核的假訊息或誤導訊息，滲透社會，進一步影響選舉。
中國企業如何配合中共AI介選？
日本《讀賣新聞》27日報導，台灣2026年舉行九合一地方選舉、2028年舉行總統大選。賴清德政府正高度警戒中國透過操縱輿論干預選舉的動作。
美國范德堡大學（Vanderbilt University）國家安全研究所今年取得一批被指為北京大型企業「中科天璣」的內部資料，並已公開網站上。這批文件為約400頁的簡報，內容說明該公司如何「配合共產黨中央對香港、台灣、美中問題等關切，提供感知情勢、分析並引導輿論的技術」。
文件指出，「中科天璣」的系統會先監控網路空間，鎖定那些對輿論有影響力的意見領袖，接著分析他們的心理傾向、價值觀，以及常用的語言，包含方言等，之後再用 AI 生成「頻率相近的虛擬人物」。
這些虛構人物會以社群平台帳號使用者的身分出現，不僅單向提供資訊，還能進行自然對話，逐步對目標受眾產生影響。台灣一名AI產業團體相關人士指出：「隨著生成式AI技術的進步，在社群平台上分辨虛假人物的真偽，幾乎是不可能。」
然而，對於這些爆料與指控，中科天璣一律否認。
為何2026九合一選舉中共很在意？
外界普遍認為，中國國家主席習近平希望2028年賴清德不再連任，因此做為前哨戰的九合一大選，勢必成為中共輿論操作的重點戰場。
報導指，陸委會12月1日召開的諮詢委員會上，也展現出對中國輿論戰的高度警戒，與會者提出應加強因應網路假訊息的措施，並徹底推動民眾教育。
其實在台灣，幾乎每逢選舉便會出現中國介選的疑慮。2018年11月、對中國態度較為友好的國民黨候選人、現任立法院院長韓國瑜在高雄市長選舉中當選時，也曾被指出中國軍方相關機構可能介入輿論操縱。
韓國瑜當選高雄市長哪裡有中國介選痕跡？
今年10月，網路上流出3段男性對話的錄音檔。進行分析的安全官員推測，錄音內容為2018年高雄市長選前，解放軍「戰略支援部隊」某位丁姓處長，與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥討論對台介選業務。
錄音通話明確提及，解放軍已撥款2000萬台幣給解放軍所屬的「網絡空間部隊第56研究所」
錄音中，被認為是處長的人表示：「這場選舉非常重要。（韓國瑜）被說成選不上，但最後一定會當選。」對此，被認為是企業負責人的人物回應：「我們的『數據量』正在增加，台灣的Facebook帳號已有580萬到600萬，會增加到1,000 萬。」
對話中並未直接提及選舉干預。然而，分析的安全官員認為，所長暗示他是以軍方立場在主導這場選舉，還要求各公司配合，以確保韓國於勝選。對話中，該名負責人還表示，將提供總計2000萬元人民幣（約8930萬台幣）的資金，要來操作 2018年九合一地方選舉與2020年總統大選。
報導指，高雄市長一職在2018年之前約20年間由民進黨執政，但韓國瑜卻逆轉評價當選。當時，關於韓國瑜的網路搜尋量急遽增加，也引發外界對網路輿論操縱的質疑。
什麼是「戰略支援部隊」？
戰略支援部隊是習近平政權2016年初公布的軍事改革中成立的，負責網路與軍事航空領域。其下轄的第56研究所被認為是中國軍方規模最大的電腦研究機構，負責資訊安全等業務。 2024年，中央軍委調整組建中國人民解放軍信息支援部隊，戰略支援部隊被裁撤，並隨之成立網路空間部隊，第56研究所也被納入其麾下。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
一文看懂／緬甸軍政府政變後5年來首次「民主選舉」 為何只有中國力挺
日媒揭中共介選音檔 韓國瑜怒嗆拙劣抹紅：羞辱台灣民主
解放軍介選錄音曝光！尹立、張博洋怒批：「韓流」是中共病毒式實驗
爆解放軍砸9千萬造「韓流」！林楚茵轟：中共介選鐵證如山 嗆爆國民黨
其他人也在看
NBA》太陽、鵜鶘大打出手 Williams、Alvarado被趕出場
鳳凰城太陽今天客場以123比114擊敗紐奧良鵜鶘的比賽中，太陽Mark Williams與鵜鶘Jose Alvarado在第3節尾聲大打出手，最後雙雙被驅逐出場。TSNA ・ 3 小時前 ・ 3
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 49
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 18 小時前 ・ 12
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 15
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 189
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 250
他酸爆柯文哲：沒想到我們投票選一個市長，結果竟然會自己踩飛輪
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺；柯文哲致詞時表示，「沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事」。對於柯的說法，知名評論員石明謹嘲諷，其實我們也沒有想到說，我們投票選一個市長，結果他竟然會自己踩飛輪。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 67
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 21 小時前 ・ 155
新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，台上高喊黃是「新北的選擇」。媒體人詹凌瑀說，台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 196
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
許允樂新婚2周遇強震！14樓住家狂搖 李玉璽護妻畫面曝光
台灣27日晚間11點5分發生規模7.0地震，全台有感，不少人從睡夢中驚醒，也有人正在做其他事情毫無防備，直接被嚇壞。對此，新婚的李玉璽、許允樂在社群曝光地震當下的反應，尤其李玉璽帥氣護妻的舉動，令人不禁讚嘆。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 44
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43