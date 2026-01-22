用AI為創意裝上翅膀直飛矽谷！2026 Red Bull Basement徵件啟動

記者李鴻典／台北報導

號召全台年滿 18 歲的青年，運用 AI 科技將腦中的靈光一閃轉化為具體的解決方案。 2026 Red Bull Basement自即日起至 3 月 25 日，正式啟動徵件。Red Bull Basement不僅導入AI工具，更有 Microsoft 微軟和AMD的AI技術作為強力開發後盾。

Red Bull Basement舉辦以來已收到破10萬筆創意點子。圖為上屆於東京舉辦的世界總決賽。(圖/Red Bull提供)

優勝隊伍將代表台灣前往美國矽谷，與全球頂尖新創團隊角逐10萬美金(約新台幣 320 萬元)的創業基金，爭取在未來落實想法、實現以科技力創造世界影響力的機會。屆時，各國決選優勝隊伍將與全球頂尖評審、創業投資人及產業領袖組成的專業評審團展示最小可行性產品 (Minimum Viable Product）。此外，史丹佛大學、Red Bull Ventures亦會參與本次計畫，為最終獲獎者拉近與產學界的距離和資源，持續鼓勵更多跨領域青年為創意發聲。

Red Bull Basement提供AI工具與導師資源，協助參賽者從零開始發想創意計畫。(圖/Red Bull提供)

AI 賦能：從 0 到 1 的創業加速器

不同於傳統商業競賽，Red Bull Basement 強調「實作」與「科技賦能」。本屆競賽特別導入 AI 導師工具，即便參賽者沒有深厚的程式背景，也能在 AI 協助下針對商業模式、可行性分析進而產出更縝密的想法。上屆世界冠軍 Soj Gamayon 所開發的「AgriConnect」，便是利用 AI 技術監測農作物健康並預警風險，成功將科技應用於傳統農業，不僅贏得評審青睞，更獲得矽谷業界各領域專家的交流機會。

四階段賽制，接軌國際創投生態系

2026 Red Bull Basement 賽程分為四個階段：徵件初選將選出 30 組潛力團隊，經複賽篩選 10 組晉級台灣區決選。台灣區優勝隊伍將獲得由 Plug and Play Taiwan、Microsoft 微軟導師群提供的專屬輔導，其中 AMD作為Red Bull Basement 全球戰略夥伴，也將投入高性能 AI 運算力，提供搭載 AMD 處理器的AI筆電直接參與台灣區優勝隊伍的開發階段；另Microsoft微軟將支援Microsoft Azure 帳戶點數等強大雲端資源，為該隊伍的美國世界總決賽備戰。

本屆台灣區評審陣容雲集多位產業推手，將邀到《AI郵報》創辦人張哲維、主編 謝和成、國際創投加速器Plug and Play Taiwan投資經理 賴宥嘉、《哈利說》與《科技浪 Podcast》的創辦人哈利、nuva創辦人 林上哲，以及數位時代《創業小聚》新創線召集人曾令懷，他們將從市場商業模式、科技可行性與獨創價值等多元角度，挖掘出最具潛力的台灣創業家。

2026 Red Bull Basement徵件啟動。(圖/Red Bull提供)



【2026 Red Bull Basement】

徵件時間：即日起 - 2026/03/25

初選入圍公布時間：2026/04/02

複賽作品收件時間：2026/04/02 - 2026/04/10

複賽入圍公布時間：2026/04/17

台灣決賽時間：2026/04/25

美國世界決賽時間：2026/06/01-2026/0603

