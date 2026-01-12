用AI特助打造優質房仲 永慶橫掃四項國內外科技創新大獎

【地產中心／台北報導】不管是租屋還是買賣房子，最害怕的就是「資訊不透明、看不懂市場行情」。永慶房產集團積極投入房地產科技，透過「政大永慶租金行情地圖」讓租金資訊清晰易懂，同時憑藉「永慶AI特助」引入第一線服務流程，使尋找房屋、看房更有效率，也更貼近消費者的需求。

永慶的科技實力在2025年再次獲得跨領域評審的一致認可，橫掃包括國際創新獎、亞洲科技卓越獎、LINE Biz-Solutions Awards及數位奇點獎等國內外四項科技大獎，顯示其AI與數據應用已經從概念發展到成熟階段，不僅能夠縮小資訊落差問題，還能透過導入AI到服務流程中，提升消費者的體驗與服務效率。

廣告 廣告

憑藉著「政大永慶租金行情地圖」，永慶在2025年不僅連續五年奪下國際創新獎，更第三度榮獲亞洲科技卓越獎的「PropTech房產科技大獎」，持續刷新台灣科技房地產的獲獎紀錄。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，大部分租屋平台僅提供區域平均單坪租金，對於整層住宅、分租套房等不同型態的租賃案件，常缺乏具體參考依據。為解決這個問題，永慶房屋與政治大學不動產研究中心合作開發了「政大永慶租金行情地圖」。這個平台整合了散佈在市場各處的租金資訊，透過圖像化的方式呈現，讓使用者清楚地查看不同地區、不同房型的租金行情。

「政大永慶租金行情地圖」同時顯示房東開價與實際租金，提高市場透明度。永慶房產集團提供

除此之外，租金地圖還擁有行情查詢與租賃案件搜尋功能，讓租客更快速地找到適合的物件，同時提高房東與租客的配對效率，成功地促使每月的租賃案件成交量增長約40%。

此平台整合了全台七大都會區的租金實價登錄資料，以及永慶房產集團逾1950家門市與開放平台的出租案件。透過人工智能和大數據分析，建立了結構化的房產資料庫。再與政治大學不動產研究中心合作，以學術方式深入分析產業數據，使租金市場能夠被清楚地比較和檢視，對學術研究和政策評估也具有高度參考價值。國際創新獎的評審也肯定了其在提升市場透明度和可信度方面的創新價值。

永慶房產集團不僅贏得LINE「最佳創新科技運用獎」金獎，更受邀至LINE Biz Converge 2025年會分享成功經驗。永慶房產集團提供

永慶房地產不僅在後端分析方面引入了人工智慧，也將其應用於第一線服務。他們推出了「永慶AI特助」，整合了LINE官方帳號，降低了消費者使用AI的門檻，協助民眾加速尋找房屋的過程，掌握購屋的節奏，使決策過程更加安心。

在2025年由台灣數位媒體應用行銷協會舉辦的數位奇點獎中，「永慶AI特助」榮獲了「最佳AI運用創新獎」。主辦單位指出，永慶從消費者的真實需求出發，打造了「自然語找房」創新服務，成功地將線上和實體通路緊密串聯，為房地產業提供了清晰可行的數位化升級方向。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，在人工智慧普及的年代，重點不在於是否「使用人工智慧」，而是能否提供錯誤率較低、真正可靠的服務。永慶利用集團逾1,950家門市、全台累積超過25萬條物件資料作為人工智慧訓練的基礎，成功降低人工智慧誤判的風險，使得「永慶AI特助」能更準確地理解消費者需求，推薦更符合期待的房源，為消費者提供更多選擇。

永慶房產集團獲四項國內外科技創新大獎重點。永慶房產集團提供

永慶房產集團在同一年內，透過不同的科技手段同時獲得國內外的獎項認可，顯示永慶的科技研發不是單一技術的突破，而是長遠且系統性的策略布局。未來，永慶也將持續推動購售屋服務工具的研發，擴大數位服務的應用範圍和深度，成為房地產業科技升級的重要標竿。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

費半強彈近3%！美股無視多空數據收紅 台積電ADR回神

房貸利率高核貸成數降 買千萬元宅晚1年多準備20萬元自備

卡位高雄市心 壹起飛投2.8億收購九如二路店面

