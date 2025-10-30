用AI讓家鄉發光 玉里高中稻天拾光獲獎

團隊獲獎(玉里高中提供)

國立玉里高中電子商務科學生戴于詠、劉宸溱、潘任徨組成「稻間拾光」團隊，參加花蓮縣政府主辦的「2025 Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華」暨「花蓮青年夢想家提案競賽」，以提案計畫「草編夢想．點亮草光」脫穎而出，獲得「青年地方創新行動獎」與「優秀展能團隊獎」雙項肯定，並獲頒6萬元行動獎勵金。

「稻間拾光」運用ChatGPT撰寫貼文、Canva設計圖像、DreamFace及CapCut剪輯影片，打造多支結合AI科技與地方文化的行銷短影音，推廣富里鄉「稻草藝術」。團隊歷經六個月籌備，一步步將課堂學習化為具體行動。學生們不僅培養了溝通協作、創意思考與行銷實作能力，更在過程中體會，夢想的實現不是奇蹟，而是一次次努力與不放棄的累積。玉里高中表示，本次參與活動是學生結合「AI科技應用」與「在地文化推廣」的具體實踐，不僅強化了學生的專業技能，也讓偏鄉教育展現創新能量。