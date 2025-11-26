用APP叫車卻遇狼！女乘客慘遭性侵拍裸照 惡司機被判8年

新北地方法院近日審結，依妨害性自主罪，判處林男有期徒刑8年。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒、王定傳／新北報導〕新北市一名女性乘客去年5月22日下午想搭計程車回家，透過173叫車APP系統，搭上由男子林德榮駕駛的計程車。女子上車後，林男竟將車開到環河南路河堤旁，解開被害女子上衣、裙子進行拍照、性侵。新北地方法院近日審結，依妨害性自主罪，判處林男有期徒刑8年。

檢警調查，案發當時被害女子透過APP系統叫車準備回三重的住所，經系統配對後，派遣林男前往接客。被害女子上車後，林男卻未依其指示將人帶往目的地，反而一路往環河南路河堤開去。

林男見車輛開至偏遠處，竟大膽從駕駛座挪至後座，佯稱被害女子身上刺青很好看，想要欣賞。被害人在車內空間，孤立無助、驚恐不已，但也不敢強烈反抗，只能以「這樣不好」、「這樣我很為難」、「我要趕快回家」等語表達拒絕。

林男卻不予理會，強行解開女子上衣，並持手機拍攝其胸部、陰部，更脫去其衣裙伸舌舔胸，用手指插入被害人私密處，強制性交得逞。檢察官偵訊後，依涉犯妨害性自主罪將林男起訴。

法院審理時，林男雖承認有拍攝被害女子的性影像，且有伸舌舔胸、將手指插入其私密處等情形，卻辯稱均未違背被害人意願，是對方提出用身體抵車資；更稱若是違背其意願，為何對方當下未對外求救，隔了3個月才提告，且未見其有任何傷勢，顯然指控不實。

被害女子則稱，搭車返家途中，林姓司機突然說自己的胸型很漂亮，還主動提起他的性經驗。隨後又說自己胸口上的刺青很美，想要看看，當下跟對方說手機有照片，但司機仍不罷休，心想已快到家，便解開一顆扣子，沒想到對方卻改往偏僻的河堤開去，停車後移到後座開始拍照、舔胸甚至性侵，多次向對方表達不願意，因擔心反抗有生命危險，且身體已經出現凍結現象，對方還稱很可惜車上沒有套子，才罷手。最後要支付林男車資，對方卻揮揮手說不用。

法官審理後認為，林男刻意將車停在河堤旁，且在違反被害人的意願下，用手機拍下性影像，還舔被其胸部、指姦；更利用車內密閉空間、性別、體型優勢讓被害女子孤立無援，使其無法求援，強行侵害事證明確，故依妨害性自主罪，判處林男有期徒刑8年。

