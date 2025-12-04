用ChatGPT反詐騙！印度男自製釣魚網頁 逼詐騙犯求饒收場

印度男子用ChatGPT設計釣魚頁反制詐騙犯，對方收到自拍照與定位後連發訊息求饒。（圖／翻攝自NDTV網頁）

印度德里一名男子近日利用ChatGPT設計釣魚網站，成功反制一名冒充公務員的詐騙犯，讓對方當場崩潰，連續傳訊求饒，表示願意停止詐騙行為。該男子將整段過程截圖、發文在Reddit分享，迅速引爆網路熱議。

根據《India Today》與《印度時報》報導，事件起於一則來自臉書的訊息，該男子收到一名自稱是「大學學長」的聯絡，對方聲稱自己是印度高階文官（IAS），並稱其CRPF軍官好友因調職急售家具與高階家電，價格低廉，盼能快速出清。

廣告 廣告

該男子起初半信半疑，但考量真正的學長早有他的聯絡方式，立即改以WhatsApp確認身分，果然證實為詐騙行為。他決定「將計就計」，展開反制行動。不久後，詐騙者換了號碼再次聯繫，這次還附上穿軍服的頭像，並提供付款QR碼催促匯款。

男子假裝無法掃描，並利用ChatGPT請求協助撰寫一段能收集訪客GPS位置與自拍照片的網頁程式碼。短時間內，他架設好一個假付款連結，並以「加速付款流程」為由，將該連結回傳給詐騙者。對方受貪念驅使點入網頁後，系統立刻取得其即時位置、IP地址與前鏡頭自拍照。

男子將這些資訊反向發送給詐騙者，並直言「你的位置與照片我都有了」，對方當場崩潰，連續傳訊求饒，表示願意停止詐騙行為。該男子將整段過程截圖、發文分享，標題為「我用ChatGPT定位詐騙犯，讓他當場求我原諒」，引發廣大關注。不少網友大讚其機智，也有人建議應將此工具開源供更多人使用，作為防詐利器。

儘管多數人對此創意給予正面回應，但也有聲音提醒，一般使用者操作此類釣魚網站涉及隱私與技術門檻，若未妥善處理恐觸犯法律，建議仍應透過正當管道報案。

男子利用ChatGPT生成釣魚網頁程式碼，藉此成功反追蹤詐騙者位置與影像。（圖／翻攝自X，@ndtv）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看

台灣2025熱搜關鍵字出爐！ 2逝世藝人進榜、普發現金登第3

全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看