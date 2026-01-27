用LINE Pay「做錯1舉動」…1年後才發現！他崩潰：整年沒中獎

一位民眾表示，在綁定LINE Pay載具時輸入錯誤，導致一整年都沒中過獎。圖／翻攝自LINE Pay官網

25日統一發票開出11月、12月中獎名單，民眾紛紛檢查對獎App。一名網友在對獎時驚訝發現，去年使用LINE Pay綁定載具時打錯一碼，才導致「一整年都沒中過獎」，讓他崩潰表示，「我就是那個呆瓜」。貼文曝光後，引發網友熱議。

他用LINE Pay做錯「1舉動」！整年慘槓龜

近日一名網友在Threads中發布貼文，在對發票後發現，掃了一年的LINE Pay載具有誤，原PO當時輸入載具號碼時，誤把P打成Q，才導致這一年以來都沒有中過獎，原PO崩潰表示，「請大家好好檢查一下，因為LINE Pay完全沒防呆，而我就是那個呆瓜」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言指出，「坐等Q號會不會刷到這篇」、「不知道有沒有人收到你的發票」。另外，也有人指出，基於兩組號碼只差一個字母，很可能是原PO用不同信箱申請到兩個條碼，或是在填寫時填錯，建議原PO打去財政部電子發票的服務平台專線，確認兩個載具是否都屬於原PO。

LINE Pay綁定載具方式曝光

事實上，LINE於官網指出，在設定LINE Pay手機條碼載具時，在設定前務必先至財政部電子發票整合服務平台申請專屬的手機條碼載具，並於LINE Pay主頁點選「我的條碼」，接著點畫面上方的「電子發票」，隨後輸入手機條碼載具；系統將自動帶入「/」，請輸入用戶的手機條碼載具「/」以後的7碼。LINE提醒，勿使用手機自動填入功能，如使用自動填入功能，可能會無法點選儲存。

LINE表示，官方會將輸入的手機條碼載具與財政部資料庫驗證是否存在，如驗證錯誤將請用戶重新輸入。不過，驗證功能只會比對用戶輸入的載具是否存在，「無法驗證是否為用戶申請的手機條碼載具，請務必確認輸入的手機條碼載具為用戶申請」，因此原PO所輸入的載具並非無效。



