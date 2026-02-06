用QR Code向中國洩密！希臘空軍上校淪共諜 觸犯最重軍法

編譯莊佳芳／綜合報導

希臘國防總參謀部5日證實，一名50歲的空軍上校因向中國洩漏軍方機密資訊遭到逮捕。知情人士指出，希臘情報部門約兩個月前接獲西方安全機構通報，稱有希臘軍方人員疑似向中國提供高度敏感的軍事情報，國家情報局隨即展開監控。調查發現，該上校疑利用QR Code方式存取並傳送機密文件，數位痕跡反而成為破案關鍵。希臘當局評估其行為已構成嚴重國安威脅，並強調涉案軍官觸犯《軍事刑法》中最嚴格罪行，將依法追究責任。

希臘空軍上校變間諜

希臘國防總參謀部（GEETHA）5日表示，希臘國防部逮捕了一名希臘國防軍軍官，他遭指控向「第三方」洩漏「機密資訊」。據希臘媒體《To Vima》報導，被逮捕的軍官是一名50歲的空軍上校，曾在卡武里（Kavouri）空軍基地擔任代理指揮官。

知情人士向路透社透露，希臘情報部門大約在兩個月前收到西方安全機構的線報，稱希臘有一名軍方人員正在向中國洩漏「高度敏感」的機密資訊。希臘國家情報局（NIS）在接獲線報後，立即開始對該軍官進行了嚴密監視。

希臘爆出軍方高層洩密給中國的醜聞。（示意圖／PIXABAY）

用QR Code存取機密文件

《To Vima》報導稱，之所以展開逮捕行動，是因為相關單位評估該軍官所洩漏之機密訊息的數量及重要性正在以驚人的速度增長，已經構成嚴重威脅。GEETHA聲明表示，逮捕行動是在軍事區域內進行的，並有與其他國家部門進行合作。

報導進一步指出，由於上校軍職可以接觸到許多機密文件與北約（NATO）的關鍵數據，該軍官就趁職務之便，以QR Code（二維條碼）的形式存取，並向中國傳遞這些機密文件，不料這些「數位痕跡」恰好暴露了他的間諜行動。

已經觸犯最嚴格法律

《To Vima》表示，遭逮捕的上校已經承認犯行，GEETHA也表示該名上校已經觸犯《軍事刑法》中最嚴重的罪行，當局將嚴格遵循所有法定的司法與紀律處分程序。報導也提到，目前中國尚未針對這起事件做出任何回應。

