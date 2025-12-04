用Signal傳極機密作戰計畫！美防長誤拉記者入群 「投炸彈時間」全看光

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)爆出嚴重洩密疑雲，甚至可能危及前線美軍安全。據《CNN》3日獨家引述監察長(Inspector General)報告內容指出，赫格塞斯今年3月使用加密通訊軟體「Signal」 分享針對葉門叛軍「青年運動」武裝組織(Houthi，另譯為胡塞武裝)的極機密攻擊計畫，不僅在群組中即時更新轟炸進度，甚至還發生將一名媒體記者「誤加」進群組的離譜失誤。

報告揭露，赫格塞斯在Signal群組中發送了標註為機密的文件內容，訊息精確程度令人咋舌，其中一則甚至寫道：「這『絕對』(DEFINITELY)是第1枚炸彈投下的時間。」最令人震驚的是，美國知名媒體《大西洋月刊》(The Atlantic)雜誌的總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)竟然被意外加入這個高層群組，全程目睹了這些本該保密的作戰細節。

廣告 廣告

除了誤傳給記者，調查發現赫格塞斯還在至少兩個不同的Signal群組中分享美軍行動細節，其中一個群組的成員竟包括他的妻子、兄弟和私人律師，這些人均無權限接觸機密資訊。此外，報告也指出他在五角大廈的機密隔離區(SCIF)內，透過技術手段規避限制使用Signal，違反了資安規定。

對此，赫格塞斯拒絕接受監察長面談，僅透過書面辯解。他主張身為國防部長擁有「原始保密權限」(original classification authority)，可單方面解密資訊，並稱當時是為了作戰需求所做的即時決定。五角大廈首席發言人帕內爾(Sean Parnell)則強硬回應，稱該報告是對部長的「完全平反(TOTAL exoneration)」，證明沒有機密被非法洩漏，案件已結案。

監察長批危及美軍 空軍另案調查中

然而，監察長報告明確結論指出，赫格塞斯的行為風險極高，可能危及美軍部隊與任務目標，且他未能依《聯邦檔案法》保留這些通訊紀錄。報告建議國防部高層需加強通訊協議訓練，並直言赫格塞斯不應使用Signal處理公務。這份報告的解密版本預計4日公開，空軍調查局(Office of Investigations)目前正另案調查是否有人員協助赫格塞斯違規使用電子設備。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國稱無人演場會假的！濱崎步御用美容師發文反擊 親曝鼻酸一幕

替代日本！中國宣布公民赴柬埔寨免簽 中國網崩潰：誰愛去誰去

5小時密談零突破！俄國大規模空襲烏克蘭 歐洲怒批普廷「假和平」

宏都拉斯再度暫停計票 挺台候選人納斯拉亞些微領先

