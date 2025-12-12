用VR學本土語 北市發表「認識校園」與「親近海洋」教材

學生體驗「認識校園」VR沉浸式教材(照片提供:南港國小)

「親近海洋」本土語文VR沉浸式教材中的「廚房與餐桌」場景(照片提供:南港國小)

臺北市教育局在2025全國本土語文論壇展出「親近海洋」、「認識校園」兩套本土語文VR教材

臺北市教育局長年致力於本土語文教育推廣，並委請臺北市國教輔導團本土語文分團長期研發本土語文補充教材，今(114)年結合5G新科技，發展「認識校園」與「親近海洋」兩套本土語文VR沉浸式教材，並發行臺灣客語(四縣腔)和臺灣台語版的VR教材，未來也將發行原住民族語版本，期待透過科技導入擬真的沉浸式學習體驗，提升學生們對本土語文的學習動能。

臺北市教育局國小教育科蔡曉青科長表示，「認識校園」是112年發行的「阿文的心內畫」(阿文个心肚畫)本土語文繪本延伸而來，由故事中的校犬「Free」帶領學習者繞行校園，一步步經由本土語文的聆聽與閱讀，認識校園設施的名稱與功能。學生戴上頭盔後，展開VR的沉浸式擬真體驗，藉由握把的補助，模擬自己在校園各個角落走動穿梭。感受VR動態學習趣味的同時，也提升了本土語文的聆聽與閱讀能力。

「親近海洋」則是融合海洋永續議題本土語沉浸式教材，一方面提供島國孩子們運用本土語認識及親近海洋；一方面也積極涵育地球永續的理念與實踐。學生戴上頭盔的那一刻，即化身為故事主角「阿文」，在阿文的爺爺帶領下，遊歷「漁港」、「海底」、「漁市」再到「廚房與餐桌」，彷彿身歷其境般地讀完一本有趣的本土語文海洋互動繪本。

臺北市教育局指出，「認識校園」與「親近海洋」兩套VR教材分別結合了品德教育與海洋教育，讓學生在學習本土語文的同時，也能重視品德實踐以及關注海洋永續，目前這兩套教材已經上架在臺北市本土語文教育資源網提供下載。