用VR學本土語 北市讓本土語文學習更添多元樂趣

學習者戴上頭盔後，展開ＶＲ的沉浸式擬真體驗。（記者王誌成攝）

記者王誌成／台北報導

台北市政府教育局十一日表示，長年致力於本土語文教育推廣，並委請台北市國教輔導團本土語文分團長期研發本土語文補充教材，支持教師課堂教學所需，並提供親子互動與學生自學本土語文之學習素材。

繼本土語文親子生活短片、字音字形動畫、線上遊戲、與繪本之後，更於一一四年度結合五Ｇ新科技，發展「認識校園」與「親近海洋」兩套本土語文ＶＲ沉浸式教材。兩套ＶＲ教材目前發行有台灣客語(四縣腔)和台灣台語版，未來也將發行原住民族語版本，期待透過科技導入擬真的沉浸式學習體驗，提升學生們對本土語文的學習動能。

「認識校園」是自台北市教育局一一二年發行的「阿文的心內畫」本土語文繪本延伸而來，由故事中的校犬「Ｆｒｅｅ」帶領學習者繞行校園，一步步經由本土語文的聆聽與閱讀，認識校園設施的名稱與功能。學習者戴上頭盔後，展開ＶＲ的沉浸式擬真體驗，藉由握把的補助，模擬自己在校園各個角落走動穿梭。感受VR動態學習趣味的同時，也提升了本土語文的聆聽與閱讀能力。

「親近海洋」則是融合海洋永續議題本土語沉浸式教材，一方面提供島國孩子們運用本土語認識及親近海洋；一方面也積極涵育地球永續的理念與實踐。與「認識校園」略有差異的是，學習者戴上頭盔的那一刻，即化身為故事主角—阿文，在阿文的爺爺帶領下，遊歷「漁港」、「海底」、「漁市」再到「廚房與餐桌」，彷彿身歷其境般地讀完一本有趣的本土語文海洋互動繪本。