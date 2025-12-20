甩不掉搭訕男！英國22歲女 地鐵車廂內遭惡狼性侵

英國倫敦地鐵列車上發生性侵案。（示意圖／Pixabay）





英國倫敦發生恐怖性侵案！一名夜歸女子在列車上，遭惡狼當眾性侵。當局也公布相關人士照片，要盡快抓到囂張性侵犯。

事發在10月21日晚間23時許，受害的22歲的女子在維多利亞線的七姊妹站（Seven Sisters）月台等車，這時嫌犯見她獨自一人，上前搭話攀談。

女子當下就感到不太舒服，未料上車後，嫌犯也一路跟上車，還刻意坐在她對面，隨後伸出狼爪，性侵得逞。

警方介入調查，並公布一名男性的照片，警方認為該名男子掌握本起性侵案關鍵線索，呼籲民眾若有看到此人，應盡速和警方聯繫，以協助釐清案情。

列車上發生性侵案，英國警方公布相關人士照片。（圖／翻攝自英國交通警察局）

