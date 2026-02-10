甩保鑣密會情婦途中遭暗殺？俄格魯烏中將副局長中彈 俄怒指烏指使

俄軍事情報機構格魯烏副局長阿列克謝耶夫中將在莫斯科一處公寓秘密會面後，於樓梯間遭槍手伏擊，身中多槍送醫急救，一度命危。 圖:翻攝自科工星辰視

[Newtalk新聞] 俄羅斯高層情報系統傳出震撼事件。英媒披露，俄軍事情報機構格魯烏副局長阿列克謝耶夫中將在莫斯科一處公寓秘密會面後，於樓梯間遭槍手暗殺，身中多槍送醫急救，一度命危。俄羅斯聯邦安全局其後宣布，涉案嫌犯已被捕並認罪，行動據稱由烏克蘭國家安全局指示執行，事件引發俄方全面安全審查。

綜合外媒與俄方消息，65 歲的阿列克謝耶夫在莫斯科沃洛科拉姆斯克公路附近一棟公寓遭到近距離槍擊，子彈擊中背部。阿列克謝耶夫當天行程異常低調，並未依慣例配備隨行安保人員，而是前往一處非登記住所與一名年輕女子會面。多名俄方消息人士稱，該女子被認為是他的情婦，但官方尚未證實具體身分。

調查資料顯示，槍手趁大樓警衛換班時段潛入，並以自備鑰匙打開門禁系統，在樓內埋伏行兇。鄰居向警方表示，過去曾多次見到一名身份不明的年輕女子帶著孩童出入該公寓，偶爾也見到與阿列克謝耶夫外貌特徵相符的男子現身。

俄羅斯安全部門稱，一名涉案槍手企圖逃往杜拜途中被捕，另有一名同夥落網。阿列克謝耶夫在送醫後接受緊急手術，目前已恢復意識，仍在治療中。

阿列克謝耶夫自 2011 年起擔任格魯烏副局長，負責監督俄方在烏克蘭與敘利亞的情報行動，並主管網路作戰與駭客部門。他曾獲頒「俄羅斯聯邦英雄」稱號，但也因 2018 年英國索爾茲伯里諾維喬克毒劑事件遭英國與歐盟制裁。

俄羅斯聯邦安全局最新通報指出，兩名被捕嫌犯科爾巴與瓦辛已承認犯案，供稱於 2025 年 8 月遭烏克蘭國家安全局招募，並在基輔接受射擊訓練後潛入俄境執行任務，相關招募過程據稱獲得波蘭情報單位協助。

俄羅斯國家杜馬相關委員會主席羅戈夫進一步指控，稱整起行動由烏克蘭總統澤連斯基親自策劃。不過此說法尚未獲得獨立來源證實。

值得注意的是，這起未遂暗殺發生前不久，俄、美、烏代表團才於 2 月 4 日至 5 日在阿布達比完成新一輪會談。外界關注，事件是否將對後續談判與區域安全情勢造成衝擊。

此外，俄羅斯去年 12 月亦曾發生高階將領遭汽車炸彈炸死事件。時任中將薩爾瓦羅夫座車遭安裝爆裂裝置，引爆後因多重創傷不治身亡，俄方當時同樣將矛頭指向烏克蘭方面。

