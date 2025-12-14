甩兒霸凌風波！續拚初選 賴瑞隆：當選讓高雄人平均薪資多一萬

民進黨2026高雄市長初選激戰正酣，原本在多家民調處於領先地位的立委賴瑞隆，近日因兒子涉校園霸凌引發巨大爭議，不過賴瑞隆仍積極備戰初選，根據媒體專訪，賴瑞隆開出執政願景，承諾若當選要在8年任內創造20萬個就業機會，讓高雄市民的平均薪資提高1萬元。

民進黨立委賴瑞隆力拚黨內高雄市長初選。（資料圖／中天新聞）

賴瑞隆接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，希望高雄成為全世界最好、最幸福的城市之一。他明確指出，除了產業六支箭政策外，還要提升高雄的薪資水準。賴瑞隆強調，他未來團隊設定的目標就是平均薪資提高一萬元、創造20萬個就業機會。

針對如何達成目標，賴瑞隆解釋，當城市引進更多、更好的新產業進來，注重招商引資，平均薪資一定會提升。當企業有更多人賺到錢的時候，薪資自然會提升。他舉例，台積電進駐時，台積電員工基本的薪資就提升了，觀光事業也會提升，這是要留住更多的人才所必須的。在這個面向上，會用各種方式去鼓勵、把財政的餅做大，且這幾年高雄稅額都算是名列前茅，營業都非常好。

在產業改造方面，賴瑞隆表示，希望將高雄打造成年輕人最喜歡居住跟工作的城市。除了藉由薪資提升增加就業機會外，也會持續增加新創機會，包含設立亞灣新創園、更多的社宅，鼓勵年輕家庭到高雄落腳，提出更多生育補助、幼兒政策，孩子除了國家養也要城市養。

談及薪資提升與人口成長的關聯，賴瑞隆坦言，未來希望更多人口能移動進來，現在可能普遍認為在台北才有好的薪資、好的就業機會，未來高雄也能創造出更多元的就業機會，包含傳產、半導體、AI、觀光、海洋、到農漁業，都希望共同提升。

賴瑞隆也提到，高雄正在推動亞洲資產管理中心的金融園區，現在努力說服財政部放寬更多條件。必須要跟新加坡競爭，現在很多的熱錢是在新加坡的，但沒有辦法回到高雄，就是因為目前限制還是比較多。如果能夠更多開放時，高雄現在是台灣第一個資產管理中心，未來有機會在這個地方建立金融產業，就會有更多的資產配置、人才能夠留在高雄，也會創造出更多高薪就業機會。

賴瑞隆為兒霸凌案淚崩。（圖／中天新聞）

賴瑞隆的兒子在本月初遭爆涉及校園霸凌，他兩度召開記者會道歉，並承諾將為兒子辦理轉學遠離受害者，賴瑞隆更在記者會上激動淚崩，不過被問到是否退選問題時，都沒有明確給出答案。

