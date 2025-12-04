甩刻板印象 主播紛轉戰議員

2026九合一大選即將到來，新北市有不少從電視台主播轉戰地方選舉的市議員，有人尋求連任，也有新任，甚至傳出現任新聞局長、前主播李利貞也有意出馬競選，可以說為緊張的選戰增添美麗話題與畫面。

民進黨議員陳乃瑜表示，過去是穿套裝高跟鞋的主播，但日常生活中是職場媽媽，為了對孩子的未來做更多，必須走入體制，創造改變，毅然辭去新聞工作、投入選舉，從零開始，在選區扎根，一步一腳印走進每個巷弄、市場與社區。

「我沒有主播的刻板印象！」陳乃瑜這樣說，提到或許是選區特性，反而很多人會問是誰家的女兒？被認為是某政治人物或大家族的女兒，希望打破這樣的政治風氣，強調不是為自己，是希望大家都能活在更公平的社會，打造更進步、平等的民主政治環境。

廣告 廣告

與陳乃瑜同年參選即當選的國民黨議員戴湘儀，卸下主播後任新北市府新聞局機要祕書及副發言人，參選過程以素人的方式背著氣球，在上下班時間站在路口，向大家介紹自己，以新的民代形象，順利取得當選議員。

戴湘儀表示，外界對主播年輕與外貌的形象，是女性政治人物都會面臨的困難，也是難以翻轉的刻板印象，所以自己定位不是政治人物，而是專業議題代表，重視教育文化、性平與動物權益等，自認雖不會更快累積政治聲量，卻是正向發展；面對選戰會繼續用專業、誠實與穩定的方式與選民互動。

尋求三連霸的民進黨議員彭佳芸則是在公公、前市議員鄭金隆的鼓勵下，從主播台走下投入選戰。她說，雖然參選過程中被質疑是否能吃苦？但自己透過行動，讓選民看到，贏得選戰並順利連任。

彭佳芸表示，常透過生活感受找出市政問題，接小孩放學會看看交通、學校安全等，準備晚餐時則關心物價、食安問題，這些看似平凡的日常，就是最有共鳴的語言。