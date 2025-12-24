甩小三風波熱戀小21歲網紅！大咖天后「比基尼照」流出 網全暴動了

記者蔡維歆／台北報導

魏如萱今年7月認愛小21歲網紅男友Ian，卻一度捲入男方與舊愛若盈三角戀風波，引發外界熱議。先前週刊爆料稱魏如萱當初為了止血，將兩人定情MV鏡頭全數刪除重剪，還疑似開小帳與網友互罵。事後魏如萱所屬「好多音樂」發表2點聲明逐一澄清。如今她大方在社群狂曬超激「比基尼」辣照，Ian也來按讚。

魏如萱曬出比基尼照。（圖／翻攝自IG）

魏如萱分享將在12月24日舉辦《聖誕的珍珠》快閃活動，照片上的她穿耶誕老人裝還提示「右滑有_落選美照」，結果下一張竟赫然出現「比基尼」照，之後她也在限動再po出用跪姿和毛茸茸的浣熊同框照，身上布料看來更少，歌迷留言問「太猛了吧」、「快把衣服穿好」，但也有網友好奇：「請問是AI生成嗎」。

廣告 廣告

而對於週刊先前報導網友挖出疑似魏如萱小帳，不僅多次以第一人稱視角回應相關爭議，還暗示Ian與若盈感情原本就不穩定。好多音樂事後聲明也嚴正澄清「該帳號絕非藝人魏如萱本人所屬，相關揣測與指控皆屬不實」，並強調報導內容已對藝人及團隊造成困擾，呼籲外界停止散播不實訊息。

更多三立新聞網報導

余家昶高齡母婉拒捐款！杜汶澤「改捐1單位」致敬：余媽媽您也是英雄

王ADEN慘丟台北跨年工作！男星逆風喊「這就是網暴」挨批急刪文了

前夫爆交小10歲網紅新歡！砸5百萬創業收攤欠薪 楊千霈14字鬆口了

王子爆不倫停工！邱宇辰疑遭牽連「上海音樂會突喊卡」 公司證實了

