雲林北港驚傳車禍意外！一輛休旅車與轎車相撞後失控，竟一頭撞進路邊的棋牌室，將門口聊天的4名客人全數撞傷。其中1名男子被卡在車頭底下，所幸僅有擦傷無生命危險。棋牌室才剛開幕就遭逢劫難，玻璃門碎裂、門框變形，肇事雙方駕駛均未酒駕，警方呼籲用路人經過無號誌路口務必提高警覺，以免釀禍。

甩尾撞進剛開幕棋牌室！4人瞬間遭撞飛，男被壓車下幸平安無事。(圖／TVBS)

雲林北港一起嚴重車禍意外引發多人受傷，一輛休旅車在無號誌路口與轎車碰撞後失控，甩尾衝撞路邊一間剛開幕不久的棋牌室，導致店外聊天的4名客人全部被撞倒受傷。其中一名男子一度受困車頭下方，所幸僅有擦傷，無生命危險。事故造成棋牌室玻璃門碎裂、門框變形，肇事雙方駕駛均未酒駕。

白色休旅車碰撞後，將門口聊天的1名女性和3名男性顧客全部撞倒。(圖／TVBS)

事故發生在雲林北港，民享路與吉祥路交叉的無號誌路口，當晚8點多，一輛白色休旅車行經該路口時，發現左側有轎車駛來，雖然急打方向盤試圖閃避，但仍然無法避免碰撞。碰撞後，休旅車失控向左甩尾，直接衝進路邊一間棋牌室，將門口聊天的1名女性和3名男性顧客全部撞倒，所有傷者都被送往醫院治療。

休旅車與轎車碰撞後失控，甩尾衝撞路邊一間剛開幕不久的棋牌室。(圖／TVBS)

棋牌室的大門玻璃完全碎裂，門框嚴重變形，一名男子連同機車一起被卡在車頭底下。熱心民眾立即上前檢查傷勢並通報消防隊前來救援。在救援過程中，民眾關切地詢問受傷男子的狀況，男子表示可能有擦挫傷但沒有被壓到。經醫院檢查後確認，所有4名傷者都只有擦挫傷，沒有生命危險。

民眾詢問受傷男子的狀況，男子表示有擦挫傷但沒有被壓到。(圖／TVBS)

附近居民描述當時聽到非常巨大的撞擊聲，震動感甚至傳到附近建築物。居民表示，被撞的棋牌室上星期才剛開幕，門口還掛著紅布條宣傳開幕優惠促銷，沒想到這個星期就遭此劫難。

醫院檢查後確認，4名傷者只有擦挫傷，沒有生命危險。(圖／TVBS)

警方調查後表示，休旅車女駕駛邱姓女子與轎車駕駛吳姓男子雙方都沒有酒駕情形。目擊者認為橫向行駛的轎車車速較快，可能是導致碰撞的原因之一。警方呼籲所有用路人，行經無號誌路口時應該減速停讓，提高警覺性，以避免類似意外再次發生。

