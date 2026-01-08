甩掉惡運！「2物改運秘法」大公開 7天迎好運

生活中心／彭淇昀報導

新的一年到來！今年（2026）是丙午火馬年，不少人期待能擺脫過去、轉運。對此，彰化埔鹽紫竹觀音宮分享「拋開惡運法」，只需準備一些簡單的材料、步驟也不複雜，7天後就能退去惡運、迎來好運。

埔鹽紫竹觀音宮在臉書粉專發文分享「拋開惡運法」，只要準備一個紅包袋、一張2面皆為紅色的紙、7個橘子皮，以及身上剪下來的7根頭髮與一些指甲即可。

粉專指出，把剪下來的指甲和頭髮放進紅包袋裡，在紅包外寫上自己的名子和惡運；再把準備好的紅紙寫上「好運到」，然後把桔子皮包起來，隨後，把紅紙和紅包袋放到枕頭上壓7天。

7天後，將紅包袋內的桔子皮用來泡澡，洗淨身體；而紅包袋則拿到海邊丟到大海，讓自己的惡運隨著大海流走，這樣好運就會隨之而來了！

