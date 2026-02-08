甩掉萬年脂肪！「超慢跑」3大祕訣，不傷膝蓋燃脂效率更高

想要健康瘦身，除了飲食控制，有效的運動更是關鍵，不過很多人跑步跑到腰酸背痛、踝關節受傷，最後只好放棄。體適能教練陳少偉教大家近期風靡的「超慢跑」，只要掌握3個重點，就能輕鬆、安全地燃脂，再搭配2招居家徒手訓練，更能消除頑固脂肪、提升基礎，瘦得健康又不復胖！

不傷腰、不傷膝！ 「超慢跑」3大祕訣學起來

陳少偉指出，跑步時的腰酸、膝蓋痛，多半是姿勢不良造成的。只要掌握以下三個祕訣，在家中也能輕鬆執行超慢跑，享受運動的好處。

抬頭挺胸，脊椎中立：

跑步時最重要的就是「抬頭挺胸」，想像頭頂有一條線將你往上提，並稍微收下巴。駝背運動對腰椎造成極大的壓力，正確的姿勢才能跑得長久。 雙手叉腰，穩定核心：

雙手叉腰，從原地踏步開始。重點是骨盆要保持穩定、不能左搖右晃。很多人會不自覺扭動臀部，代表你的核心不穩定，反而會增加腰部負擔。 新手腳不離地，熟練再交換跑：

沒有運動經驗的初學者，可以先從「腳不離地」的踏步開始，減少對腰椎和踝關節的衝擊。等身體熱開、站立5至10分鐘後，再開始用腳尖、腳跟交替的方式輕鬆跑起來。

消除萬年脂肪！超慢跑後必做2招不復胖

超慢跑結束後，下半身已經充分運動，接下來千萬別停下來！陳少偉強調，上半身的胸肌與核心肌群也要跟著訓練。只要多做2招，燃脂效果事半功倍！

第一招：徒手俯臥撐地

這個動作能有效訓練核心。採用四腳跪姿，收緊小腹，慢慢舉起一隻手去摸對側的肩膀。過程中，身體和臀部絕對不能晃動，才能真正鍛鍊到核心。進階者可以將膝蓋往後退，增加難度。左右各做5下，共10下。

第二招：跪姿伏地挺身

練出漂亮的胸肌線條，就靠這招。從四腳跪姿開始，手往前一步，屁股往下，感覺核心肌群出力，穩定之後再把手打開，讓胸口去找手跟手的連線。將胸口靠近地面，記住「下去慢、起來快」，感受胸大肌的拉伸，才能達到最好的刺激效果。

增加肌肉量和代謝率不復胖

想要讓燃脂效果持續，增加肌肉量、提升基礎代謝率是關鍵！陳少偉教大家利用一條彈力帶，就能做到全身性的阻力訓練，讓你在休息時也能持續燃燒熱量。

第一招：弓箭步轉體

這個動作能活動脊椎、訓練側腹肌與肩膀。將彈力帶一端踩在左腳下，右手抓住另一端。呈弓箭步下蹲，起身時利用腿部力量帶動身體，順勢將右手往斜上方旋轉拉開。

第二招：俯身Y字拉

此動作能一次鍛鍊到背部、臀部及大腿後側。雙腳踩穩彈力帶，身體像做硬舉一樣，將臀部往後推、背部打直。接著用背部的力量，將雙手往斜上方拉成Y字，感受肩胛骨收緊。

第三招：深蹲火箭推

這是一個全身性的高效燃脂動作。雙腳踩著彈力帶，將彈力帶兩端拉至肩膀高度。接著做一個標準的深蹲，起身時瞬間發力，將雙手往上推直。記得全程收緊肚子，避免腰痠。

想學隋棠練翹臀？啟動髖關節精準鍛鍊下半身

女星隋棠靠著深蹲、臀橋等動作，即使增重，身材曲線更好。陳少偉表示，這些動作的共通點都以「髖關節」主導發力，這才是訓練臀腿肌群、不傷膝蓋的關鍵！只要學會用髖關節，就能解鎖更多的下肢訓練。

祕訣一：深蹲要「髖部先走」

做深蹲時，要「髖關節先啟動」，膝蓋再彎曲。如果膝蓋先往前，壓力就會全部集中在膝蓋上。

祕訣二：挑戰保加利亞蹲

這是號稱「全世界最有效」的練臀部動作。將後腳墊高在椅子上，前腳進行單腳深蹲，後腳膝蓋往下翻。這個動作非常累，但能深度刺激臀部肌肉群，練出迷人的翹臀。

祕訣三：壺鈴擺盪燃脂超有感

在家裡可以用水瓶或牛奶罐代替。這個動作是利用「臀部關節」擺動的力量，將重物往前甩。記得背部要打直，靠臀部的力量往前送，你會感覺全身都在燃脂，做10下就開始喘了！

◎ 諮詢專家／體適能教練陳少偉

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載