甩掉萬年脂肪！「超慢跑」3大祕訣，不傷膝蓋燃脂效率更高
想要健康瘦身，除了飲食控制，有效的運動更是關鍵，不過很多人跑步跑到腰酸背痛、踝關節受傷，最後只好放棄。體適能教練陳少偉教大家近期風靡的「超慢跑」，只要掌握3個重點，就能輕鬆、安全地燃脂，再搭配2招居家徒手訓練，更能消除頑固脂肪、提升基礎，瘦得健康又不復胖！
不傷腰、不傷膝！ 「超慢跑」3大祕訣學起來
陳少偉指出，跑步時的腰酸、膝蓋痛，多半是姿勢不良造成的。只要掌握以下三個祕訣，在家中也能輕鬆執行超慢跑，享受運動的好處。
抬頭挺胸，脊椎中立：
跑步時最重要的就是「抬頭挺胸」，想像頭頂有一條線將你往上提，並稍微收下巴。駝背運動對腰椎造成極大的壓力，正確的姿勢才能跑得長久。
雙手叉腰，穩定核心：
雙手叉腰，從原地踏步開始。重點是骨盆要保持穩定、不能左搖右晃。很多人會不自覺扭動臀部，代表你的核心不穩定，反而會增加腰部負擔。
新手腳不離地，熟練再交換跑：
沒有運動經驗的初學者，可以先從「腳不離地」的踏步開始，減少對腰椎和踝關節的衝擊。等身體熱開、站立5至10分鐘後，再開始用腳尖、腳跟交替的方式輕鬆跑起來。
看更多：最完整超慢跑祕笈！飯後可以跑？足底筋膜炎能跑？超慢跑QA一次看
消除萬年脂肪！超慢跑後必做2招不復胖
超慢跑結束後，下半身已經充分運動，接下來千萬別停下來！陳少偉強調，上半身的胸肌與核心肌群也要跟著訓練。只要多做2招，燃脂效果事半功倍！
第一招：徒手俯臥撐地
這個動作能有效訓練核心。採用四腳跪姿，收緊小腹，慢慢舉起一隻手去摸對側的肩膀。過程中，身體和臀部絕對不能晃動，才能真正鍛鍊到核心。進階者可以將膝蓋往後退，增加難度。左右各做5下，共10下。
第二招：跪姿伏地挺身
練出漂亮的胸肌線條，就靠這招。從四腳跪姿開始，手往前一步，屁股往下，感覺核心肌群出力，穩定之後再把手打開，讓胸口去找手跟手的連線。將胸口靠近地面，記住「下去慢、起來快」，感受胸大肌的拉伸，才能達到最好的刺激效果。
增加肌肉量和代謝率不復胖
想要讓燃脂效果持續，增加肌肉量、提升基礎代謝率是關鍵！陳少偉教大家利用一條彈力帶，就能做到全身性的阻力訓練，讓你在休息時也能持續燃燒熱量。
第一招：弓箭步轉體
這個動作能活動脊椎、訓練側腹肌與肩膀。將彈力帶一端踩在左腳下，右手抓住另一端。呈弓箭步下蹲，起身時利用腿部力量帶動身體，順勢將右手往斜上方旋轉拉開。
第二招：俯身Y字拉
此動作能一次鍛鍊到背部、臀部及大腿後側。雙腳踩穩彈力帶，身體像做硬舉一樣，將臀部往後推、背部打直。接著用背部的力量，將雙手往斜上方拉成Y字，感受肩胛骨收緊。
第三招：深蹲火箭推
這是一個全身性的高效燃脂動作。雙腳踩著彈力帶，將彈力帶兩端拉至肩膀高度。接著做一個標準的深蹲，起身時瞬間發力，將雙手往上推直。記得全程收緊肚子，避免腰痠。
看更多：3分鐘舒緩腰痠祕訣！2招放鬆髖關節 必學彈力帶舒緩操
想學隋棠練翹臀？啟動髖關節精準鍛鍊下半身
女星隋棠靠著深蹲、臀橋等動作，即使增重，身材曲線更好。陳少偉表示，這些動作的共通點都以「髖關節」主導發力，這才是訓練臀腿肌群、不傷膝蓋的關鍵！只要學會用髖關節，就能解鎖更多的下肢訓練。
祕訣一：深蹲要「髖部先走」
做深蹲時，要「髖關節先啟動」，膝蓋再彎曲。如果膝蓋先往前，壓力就會全部集中在膝蓋上。
祕訣二：挑戰保加利亞蹲
這是號稱「全世界最有效」的練臀部動作。將後腳墊高在椅子上，前腳進行單腳深蹲，後腳膝蓋往下翻。這個動作非常累，但能深度刺激臀部肌肉群，練出迷人的翹臀。
祕訣三：壺鈴擺盪燃脂超有感
在家裡可以用水瓶或牛奶罐代替。這個動作是利用「臀部關節」擺動的力量，將重物往前甩。記得背部要打直，靠臀部的力量往前送，你會感覺全身都在燃脂，做10下就開始喘了！
◎ 諮詢專家／體適能教練陳少偉
更多健康2.0報導
刷牙流血別無視！醫示警：細菌恐「直攻心臟」 中風機率飆升86%
藍心湄、小禎天天深蹲！練腿、練平衡還防跌倒 6招訓練一次學
黃金保養法！按摩加1動作補腎氣 改善頻尿、夜尿
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
封關前台股震盪盤 半導體好股「鑽石價」浮現
【記者柯安聰台北報導】根據CMoney統計，今年1月以來台股被動ETF表現搶眼，績效表現最好的前10名，國內6檔半導體相關ETF全數進榜，前5強中，表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF(00904)...
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。