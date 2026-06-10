甩肉還能賺獎金 台中加碼5天送免費運動券

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲衛生局加碼推出早鳥運動券活動，鼓勵市民培養規律運動習慣，一起健康減重、燃燒脂肪。(圖／資料照片)

[NOWNEWS今日新聞] 甩肉還能賺獎金！台中市政府衛生局推動「2026台中星燃計畫」，祭出總獎金150萬元號召BMI超過27的市民集體減重。由於報名反應熱烈，衛生局加碼宣布，明(11)日起連續5天推出早鳥好康，符合資格者有機會搶到翻倍的「6次免費運動券」，主辦單位呼籲市民把握6月15日前測截止日，踴躍報名挑戰。

台中市衛生局長曾梓展表示，市府持續推動健康促進及規律運動政策，期盼透過獎勵機制激勵市民養成良好的生活型態。本次計畫獎勵豐厚，參賽者若在活動期間成功減重達5%以上，即可參加總獎額40萬元的抽獎活動；若減脂成果達10%以上，個人組最高可獲得3萬元獎金，職場組最高獎勵更達6萬元，歡迎市民朋友踴躍挑戰。

廣告 廣告

衛生局說，本項活動正式期間為今年6月16日至9月15日。原規劃凡符合資格並完成指定任務的市民，可透過官方LINE帳號領取限量運動券，免費使用中市國民運動中心健身房或游泳池共3次。

因應市民報名踴躍，衛生局特別推出早鳥加碼方案。凡已完成線上報名並至合作地點完成前測的參賽者，自6月11日至6月15日止，連續5天中午12時，可透過官方LINE帳號（ID：@794hyujk）限時搶取運動券。每日限量430份，成功搶到的市民，免費運動次數將直接翻倍至6次。

衛生局提醒，此次活動的體位「前測」將於6月15日正式截止。有意參賽的市民必須在期限內完成線上報名表單填寫，並前往合作地點完成量測，始能取得正式參賽與抽獎資格。

由於各合作量測地點開放時間不一，衛生局建議市民前往量測前，可先至活動官方LINE、衛生局官網或臉書粉絲專頁「台中市衛生局－健康小衛星」確認詳細資訊，或提前電話洽詢，以節省現場等候時間。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

七月加開札幌航線 台中機場國際線達30條

解決中部土方去化壓力 台中港7月啟動收容

中市公車司機拒開車先救人 1999致謝信湧入