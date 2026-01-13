甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害

民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是用地瓜包雞胸肉取代糯米和五花肉。他的減重方式連醫師都說好，相信這樣下去可以瘦很久。

黃國昌瘦身成功有目共睹，他透過規律運動與飲食控制，成功減重12公斤，外型變化顯著，不僅臉部線條更為分明，還自豪表示「現在根本沒有肚子」。高雄博田國際醫院新陳代謝科醫師黃欣寧指出，黃國昌的減重方式不僅有效，更重要的是找到適合自己且可長期實施的健康飲食模式，值得想減重者效法。

低GI飲食加運動 健康減重有成效

黃欣寧分析黃國昌的減重成功關鍵，在於選擇低升糖指數（GI）的食物加上大量運動。「從他的飲食可以看出總熱量確實有減少，而且選擇的都是較低GI的食物，例如地瓜。相較於糯米，這類食物的升糖指數和營養成分都更為優良。」

黃欣寧說明，他選擇的食物都是低熱量、低升糖指數的飲食，搭配增加的活動量，自然能有效促進體重下降。

黃國昌的飲食控制相當徹底，連端午節吃粽子都特別選擇健康版本，不含五花肉，改用地瓜泥和雞胸肉，並減少油脂攝取。他曾在社群媒體上分享自己「在同事的笑聲中，心中含淚地吞了這一顆健康重組精神百倍粽」的經驗。雖然為減重與某些美食暫時疏離，但他認為這些努力帶來的精神飽滿感值得付出。

運動保留肌肉量 防止減重不健康

黃國昌提到他除了控制飲食，還固定到健身房報到，並維持騎自行車等運動習慣。黃欣寧特別指出這點的重要性，認為黃國昌增加了運動習慣，搭配足夠的蛋白質攝取，選擇像雞肉這種相對低脂的蛋白質來源，這樣在減重過程中比較不會減到肌肉部分。

運動在減重過程中扮演關鍵角色，尤其是當飲食熱量降低時，適當的運動可以防止肌肉流失，使減重更為健康。

黃欣寧特別提到，這幾年有減肥新藥上市，瘦瘦針讓許多人趨之若鶩，大家減重只想靠藥物而不願做一點點努力改變飲食、調整生活習慣，雖然很容易減重，但也往往很容易復胖，形成「溜溜球身材」，反而對健康更不利。

藥物減重需謹慎 生活調整最根本

黃欣寧對此提出警示，使用藥物當然更事半功倍，但除了用藥外，還是必須配合作息、學習選擇食物。她甚至看過不少做縮胃手術的患者，因為飲食觀念不改變，最後還是復胖，她強調，像黃國昌這樣改變生活作息和心態才是減重成功的關鍵。

黃欣寧建議，減重藥物應該保留給「病態性過重」的病人使用，尤其是已經嘗試過多種方法但仍陷入溜溜球效應的患者。如果你不是溜溜球效應的病人，生活作息的調整才是最根本的解決方式，因為這是一輩子的事情，不只是短期減重。

減重需建立健康心態 非只看體重數字

在臨床實踐中，黃欣寧發現許多減重者過度專注體重數字，而忽略了健康的整體概念。她認為，健康的心態很重要，不要只追求那個數字。大家都有心理設定想要減到幾公斤，但更重要的是以身體健康為主。

她解釋，健康的飲食控制不會因為一次放縱就產生罪惡感和愧疚感，進而引發自我憐憫、壓力增加，最後又回到暴飲暴食的惡性循環。

她建議，選擇的飲食控制方法，應該是讓你覺得可以吃一輩子都會喜歡的，不會覺得在虐待自己，這樣才能長期實施。

均衡飲食才能持久 極端控制易復胖

黃欣寧推薦採用211餐盤等方法幫助掌握食物比例，選擇健康食物的同時保持營養均衡。蛋白質、脂肪、碳水化合物的比例要恰當，而且食物要是自己能接受的。有些人可以吃地瓜，但有些人就不行，要找到適合自己的食物。

極端的飲食控制方式，如「無澱粉日」等，往往難以長期堅持。黃欣寧表示，極端飲食減重時，代謝會跟著降低，身體會進入代償狀態。一旦重新恢復正常飲食時，很容易超過熱量平衡點，導致復胖更快。

即使與朋友外出用餐，也可以做出健康選擇。去吃到飽餐廳時，可以選擇水煮食物而非油炸或燒烤，這樣既能參與社交活動，又能維持健康飲食習慣。黃欣寧認為，能夠自我調整且不會讓自己感到痛苦的飲食方式，才是真正能持久的減重之道。

◎ 圖片來源／翻攝自黃國昌臉書

◎ 諮詢專家／黃欣寧醫師

