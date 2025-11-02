甩范姜彥豐支出「細到37元都記」 粿粿嘆：我們一直都算很細

粿粿拿出范姜彥豐的支出明細，表示每一筆都有對過、算得很細。翻攝自粿粿IG



范姜彥豐日前自曝婚變，指控妻子粿粿婚內外遇、掌控收入，對此，粿粿昨（11/1）在反擊影片中拿出兩人的對帳明細，上面清楚記載范姜惠紀錄「60元、85元、37元」等零錢支出，證實兩人金錢來往算得非常細，看得網友們全都傻眼了，「笑出來」、「一開始就看不下去，沒想到有這麼精彩的...立刻再去看」，此外，粿粿也回應范姜控訴被引導簽「放棄婚後財產」一事。

粿粿在影片中提到，兩人在婚前、婚後確實都談過「婚後財產協議」，但范姜一直不同意，自己也沒有強迫，因此范姜說被迫簽協議，跟這次的事完全沒有關係。

粿粿補充說，范姜後來主動說要簽，但條件是女方三年不能提離婚，對此，粿粿很無奈，不解為何婚姻已經走不下去了，她也不在意到底要不要簽這份協議，「財產就按照法律怎麼分配就怎麼分配。」

粿粿解釋，她與范姜走不下去的原因，是因為長期都存在價值觀差異，她曾努力過，但多次爭執與壓力已累積到無法再承受，提出離婚，與外遇沒有關係。她也坦承在協議離婚時因情緒脆弱，與王子有逾矩行為，這點確實是自己不對，想向范姜道歉。

此外，范姜彥豐控訴，婚後房產登記在粿粿名下，前幾個月的工作薪水也會到粿粿掌控的工作室帳戶，所以他都沒法動，且最近工作全數停擺，經濟陷入困境。

粿粿嚴正否認，她說明，工作室的帳款屬於范姜，雙方都可以清楚調閱所有款項，帳目完全透明清楚。

粿粿拿出A4帳目紀錄，無奈地說，兩人向來都算得很清楚，「你在生活中的支出你都會記錄，像這些，這個11月17號60塊，12月2號150塊，還有85塊、37塊，我們帳一直都算得這麼細，所以我不會，也真的不可能去動到你的任何一份款項，這個你是可以完全不用擔心的！」

而兩人住的房子，是婚後買的沒錯，不過，粿粿說，頭期款她付了8成，每月房貸6成也是她負責，所以房子才登記在自己名下。

粿粿這段自陳影片曝光後，網友們都看傻了眼，覺得夫妻錢算得那麼細很荒謬又好笑，「突然來一段60元、150元的莫名有笑點」、「一開始就看不下去，沒想到有這麼精彩的...立刻再去看」、「代表他們夫妻兩就是把錢算的明明白白，沒有所謂女生挪用或控管男生的錢的問題」。

