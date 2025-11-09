甩鍋技能點滿！ 心機貓闖禍後狂指狗狗「都是牠幹的」 激動模樣網笑：快開口說話了

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

毛孩的世界比人類還戲劇化，有時候牠們的反應簡直就像拍電影一樣生動。近日，有網友分享了一則影片，只見家中一隻小貓在面對飼主質問時，立刻露出「無辜臉」，並把責任全推給同伴狗狗，激動地用爪子指著對方，瘋狂甩鍋的模樣也笑翻全網。

一名網友日前在Youtube上分享了一則影片，從影片中可以看到，家中廚房被弄得一團亂，地上還有倒掉的飼料碗，飼主嚴肅地質問面前的一貓一狗：「誰把食物弄倒的？」，沒想到小貓眼神閃爍，下一秒竟直接舉起前腳，用力指向一旁的狗狗，嘴也沒閒著叫個不停，彷彿在說：「就是牠幹的，不關我的事！」，整個甩鍋過程一氣呵成。

而被「指名」的狗狗則滿臉無奈地看著主人，似乎想解釋卻又說不出口，只能用沉默抗議，一臉委屈的默默坐在旁邊。小貓則一臉得意地收回爪子，還轉頭裝作若無其事的樣子，讓網友們看了也直呼「哪來的戲精」。

雖然狗狗看起來委屈又無辜，但面對這麼聰明的「心機貓」，大概也只能認栽了。影片曝光後後吸引不少人點閱，網友們看完紛紛在底下留言回應，「貓咪急的都開口了」、「這貓懂好幾國語言啊！厲害了」、「小貓心思都寫在臉上了」、「小貓咪能有什麼壞心眼啊」。

