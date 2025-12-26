甩開抗藥危機！中山附醫結合AI與預防醫學全面應對，籲民眾「立即行動」

現代醫療的進步，讓許多過去致命的感染性疾病得以被有效控制，也大幅提升了人類的存活率與生活品質。然而，這項醫療優勢正面臨新的挑戰—日益嚴峻的抗藥性，正逐步動搖臨床治療的穩定性，甚至成為影響病人存活的關鍵風險。過去被視為現代醫療重要防線之一的抗生素，因不當與過度使用，正加速細菌產生抗藥性。全球每年已有超過500萬人死於抗生素抗藥性相關感染，並進一步影響人類平均餘命，為全球公共衛生敲響警鐘。

中山醫學大學附設醫院蔡明哲總院長表示，面對抗藥性威脅，身為醫學大學附設醫院，中山附醫不僅將抗藥性防治納入高等教育體系，培育具備預防醫學思維的下一代醫護人員，更積極走入社區，將正確用藥與防治觀念傳遞給民眾。感染科李原地主任也補充，臨床上近期曾收治蜂窩性組織炎患者，因感染反覆惡化並合併抗藥性問題，住院超過兩個月且需接受兩次手術處置，顯示抗藥性已對民眾健康造成實質威脅。因此，中山附醫舉辦健康巴士展覽，透過預防醫學、正確用藥等多元面向，協助民眾建立關鍵健康觀念，理解抗藥性議題與每個人的日常選擇息息相關，並呼籲全民共同採取行動，延緩抗藥性危機。

從AI監測到預防醫學 中山附醫攜手公部門全面應對抗藥性

面對影響層面廣泛的抗藥性議題，中山醫學大學附設醫院除透過教育持續傳遞正確用藥觀念外，也積極導入智慧醫療，成功開發「ADC+S 風險監控儀表板」，即時掌握院內感染趨勢。該系統整合 AI（人工智慧）與 BI（商業智慧）技術，彙整全院細菌分布、發燒熱區及病房感染狀態，協助醫護人員更精準掌握常見菌種並選擇適切抗生素；未來也將進一步嘗試導入智能開藥輔助功能，提升抗生素使用的精準度與安全性。除智慧醫療的應用外，中山醫學大學附設醫院詹貴川副院長表示，如何與政府單位共同合作、建立一致且可信的資訊來源，同樣是對抗抗藥性的重要關鍵。因此，本次抗生素相關活動特別邀集多個政府單位共同參與，展現跨部門協作精神，實際落實「防疫一體（One Health）」的理念與決心。

中區傳染病防治醫療網黃高彬指揮官與臺中市政府衛生局游寶珠科長也不約而同指出，抗藥性已被列為全球十大健康威脅之一，是必須長期、持續向民眾溝通的重要公共衛生議題。衛福部疾管署中區管制中心吳智文主任則提醒，民眾應落實預防醫學、按時接種疫苗，從源頭降低感染與抗生素使用的機會。

針對預防醫學的重要性，感染科李原地主任進一步說明，真正能降低抗生素需求、減少抗藥性風險的核心，在於預防。疫情期間建立的良好生活習慣，如勤洗手、咳嗽時配戴口罩等，都應持續落實。此外，研究顯示，肺炎鏈球菌疫苗除了可預防肺炎外，亦能降低青黴素與紅黴素的抗藥性；而在流感、COVID-19 等病毒感染後，也可能伴隨細菌感染，因此對感染高風險族群，更應與醫師討論疫苗接種，建立預防醫學的第一道防線。

四不一要、診間三問 全民共築抗藥性防線

對抗抗藥性的關鍵，在於民眾日常是否落實正確的用藥習慣。感染科李原地主任指出，部分民眾誤以為感冒一定需要使用抗生素，主動要求醫師開立；也有人因擔心副作用，或症狀稍有改善便自行停藥。這些不當的用藥行為，都可能加速抗藥性的產生，讓未來的治療更加困難。也因此，中山附醫長期推廣「四不一要」原則，盼民眾落實「不主動要求醫師開抗生素、不吃他人的抗生素、不自行購買、不隨便停藥、要依照醫師指示服用」，同時推廣「診間三問」，鼓勵民眾主動詢問醫師：「這次的症狀與診斷需不需要使用抗生素？要吃多久？要怎麼吃？」

「如果現在不採取行動，未來真的可能面臨無藥可醫的處境。」李原地主任強調，抗藥性不再只是醫院內的專業議題，而是每個人都能參與的健康責任。無論是接種疫苗、出現症狀時及早就醫，或在診間主動了解自己的用藥方式，都是民眾實際可行、也最關鍵的行動。



