甩開渣男吸鐵！王心凌深夜領回香閨 吳克群「登堂入室」待整晚19年曖昧情終升級

王心凌雖然對外發了吳克群好人卡，表示自己目前還是工作為重，卻被拍到與吳克群不僅同車去吃日本料理，又共搭一車回到住處直到凌晨吳克群都沒離開。翻攝WithCyndi王心凌陪伴站 YT、華納音樂提供

「甜蜜教主」王心凌去年9月傳出與吳克群多年好友情誼升級後，王心凌雖以「工作是最親密的伴侶」對吳克群發出好人卡試圖降溫，卻又被《鏡週刊》拍到，兩人不僅搭乘同一輛計程車，直奔中山北路巷弄內的日本料理店共進晚餐，結束後又一起搭計程車回到王心凌的松山豪宅住處，直到凌晨都未離開。

緋聞對唱 全場大喊「在一起」

細數這段緣分，最早可追溯至19年前男方主動示好，直到2017年杭州演唱會，兩人在台上合唱緋聞代表作〈NaNaNa〉。當時吳克群不僅神來一筆「單膝下跪」，以求婚姿勢對唱，引發全場歌迷瘋狂高喊「在一起！」

廣告 廣告

吳克群更在台上深情表白王心凌是「非常善良的好女孩」，要大家和他一起把自己的拿手歌曲〈為你寫詩〉送給王心凌。據悉，吳克群當時為了力挺王心凌，特地向劇組請假，從上海搭了兩個半小時的車，長途跋涉來回400公里，只為了力挺王心凌，友誼超乎尋常「感人」。

隨著近年兩人事業重心移往大陸，這份守護也從舞台轉向私下的日常。即便吳克群對外多定居北京，但只要王心凌有工作，他的身影就頻繁出現在上海、台北或任何王心凌落腳的城市。

網友多次目擊王心凌與吳克群在國外出遊。翻攝新浪娛樂

擺脫渣男吸鐵封號？ 深夜共返香閨待遇比照舊愛

網友多次捕捉到兩人在國外旅遊的畫面，吳克群總是在機場默默幫王心凌拎起沉重的行李、調整拉桿。相較於王心凌過往戀情的轟轟烈烈，吳克群這種「隨遇而安」且不給壓力的存在，似乎更符合王心凌現階段追求的穩定感。

王心凌過去曾因范植偉、姚元浩及上一任藍蔚文等情史，被外界冠上「渣男吸鐵」的封號，身邊友人曾多次警告她要「睜大眼睛看清對象」。如今被拍到與吳克群深夜單獨回家，對照當年藍蔚文也是以相同模式被拍到進出王家，最後被證實進展到同居，吳克群現在享有的「登堂入室」待遇，顯見兩人在彼此心中的地位已非一般好友。



回到原文

更多鏡報報導

甜蜜教主失守！王心凌深夜偷渡吳克群回香閨 27年舊情復燃證據全被抓包

比香蕉哥哥還狂！陳美鳳合體雅方二代千金20年對比照曝 網驚：包裝照片竟然比較老

破4億晉升影史第6！《陽光女子合唱團》票房湧泉爆發 孫淑媚曝淚別阿公遺憾

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」