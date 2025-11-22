甩開滅村危機變身金牌農村 在地業者借半公頃地助擴大食農教育規模
〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑鄉華南社區推動食農教育導覽逾10年，躲過滅村危機，變為金牌農村，不過導覽人數增加，社區欲擴大規模，在地業者廖鴻瑞得知後無償借出0.5公頃土地讓其規劃為「華南食農教育推廣園區」，已正式啟用。社區督導賴雅玫表示，此地除可遠眺雲嘉美景，也讓食農教育推廣更增添助力。
華南社區因人口快速外移，20年前社區內的華南國小僅剩23名學生，當時一度被傳有滅村風險，社區與學校合作以食農教育作為發展核心，重新串聯起地方產業，帶動青年返鄉投入發展，揮別滅村陰影。
賴雅玫指出，社區推動農教育導覽超過10年，帶領民眾走入當地認識在地產業，從中也認識每項農作物的耕種知識，還帶領採集各種香草植物，再手作成食品，擺脫走馬看花式的導覽。因此多年來由在地大李茶行老闆李明璋，無償提供一公頃大的「石梯田書屋」作為食農教育場域。
賴雅玫表示，隨著近年食農教育逐漸流行，加上社區榮獲金牌農村殊榮，讓全國更多人看見華南，原本每個月僅有1場次的導覽，到目前每月上看7至8場次預約，總計人數規模上看千人，成果亮眼，因此規畫擴大場域。
得知社區希望擴大場域，經營「天空之夜養生泡腳咖啡」的廖鴻瑞得知後，決定自掏腰包，花費1500萬元買下0.5公頃土地，立即無償借社區做食農園區。他說，9年前從業務工作轉入華南經營咖啡廳，看見社區因為食農教育重生，深受感動，現在自己有能力購地，因此願意盡分心力，社區共好才顯得有意義。
社區發展協會理事長劉清極表示，華南食農教育推廣園區，緊鄰石梯田書屋，只有5分鐘路程，日前社區年度盛事「謝天祭」正式啟用，設有產品展售中心、食農體驗區、香草園、停車場及公共廁所，加上海拔約400多公尺，可以俯瞰雲嘉美景。
賴雅玫表示，未來將持續串連水保署等資源，深化園區規畫，盼透過更完整的深度體驗，讓更多人看見華南。
