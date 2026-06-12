成大歷史系甩「申請入學掛0」今年滿招 電機系反招不滿原因曝
115學年度大學申請入學管道統一分發結果昨天公布，頂大分發名額多維持8成以上，值得關注的是，前年申請入學罕見「掛0」的成功大學歷史系，引起各界議論「沒人要讀歷史」，但今年申請入學滿招。校方強調雖身處AI浪潮下，但人文底蘊不能偏廢，讀歷史還是有出路！
近年大學申請入學明顯可見不少學生選讀與AI產業相關的科系，但今年成功大學歷史系滿招、台文系也接近滿招，為看似冷門的科系打了一劑強心針。成大副校長李俊璋強調，讀文科，未必就要擔心生涯發展，加上今年歷史系甄試策略調整，果然申請入學就滿招。
不過，今年新成立的成大電機系甲組卻意外仍有17個缺額也引發熱議。成大教務長沈聖智直言是「無妄之災」，指甲組在繁星推薦錄取分數與台大電機相當，但這次申請入學僅採書審，學生沒有面試撞期問題，導致放榜時，學生重榜的機率高，不少學生同時申請台大電機，才會造成這麼多缺額。
但他也強調，預期分科就會招滿，並不擔心，也提到首次成立的甲組，主要是聚焦半導體科技發展，並鏈結半導體產業鏈大廠，未來還提供獎學金讓學生出國見習，極具潛力。他強調，缺額多是暫時的現象，電機系後續會再增加宣傳力道，讓學生了解成大電機系優勢。
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