甩開美出口管制陰霾 創意去年EPS 28.13元再搶進矽光子、HBM

創意電子營運調整有成，總經理戴尚義看好今年來自高速運算的生意持續增長。

創意電子擺脫美國出口管制影響，去年調整市場布局和加密貨幣業務占比，全年度營收達341億元，每股盈餘（EPS）達28.13元。創意總經理戴尚義表示，今年成長動能仍聚焦在由AI帶動的雲端供應商（CSP）統包工程。

創意今（30）日召開法說會，公布去年第4季營收124億元，季增44％、年增106%；全年度營收341億元，每股盈餘（EPS）達28.13元。創意電子副總經理暨財務長廖俊杰表示，除了加密貨幣業務穩定貢獻營收，雲端供應商（CSP）出貨量也大幅提升，帶動統包工程（Turnkey）明顯變多，預計今年AI推理和訓練還會帶動需求，延續成長動能。

廣告 廣告

創意電子總經理戴尚義表示，創意也積極幫客戶與台積電高層安排協商，努力搶購CPU產能，預計今年來自CPU的產能應該會比去年多。

至於美國商務部工業與安全局（BIS）近年透過《出口管理條例》管控美國技術、軟體與產品的出口，影響創意的加密貨幣業務，戴尚義表示2024年一度因此出現「亂流」，後續創意調整區域市場的比重，從2024年以前中國、美國各占約30%，到目前美國市場貢獻的營收占比68％、中國僅占14％。

創意電子總經理戴尚義表示，去年前3大客戶包含一間雲端公司和兩間加密貨幣公司，他笑著說「確實靠了一點『做幣』」，不過今年已經計畫將加密貨幣比重降至個位數百分比， 不過看起來成長性仍不錯。

此外，戴尚義表示，創意今年仍會有相當多研發能量投入在高速運算和矽光子相關技術上，公司建置的高效能算力中心也將開始運作，對爭取和執行高階專案會很有幫助。創意近年也加重在高頻寬記憶體（HBM）相關技術的布局，戴尚義指出，公司對HBM的定位並非單純提供 IP，而是結合先進封裝的整合能力，主動「打點」客戶需求。

戴尚義透露，創意已成功完成HBM專案導入，近期更協助一家大型記憶體客戶在高度緊迫時程下，於72小時內完成系統導入。

更多鏡週刊報導

竹科性騷遭調查1／獨家！聯發科前營運長朱尚祖轉戰慧榮 疑涉伸鹹豬手影片外流遭停職

竹科性騷遭調查2／慧榮資深副總朱尚祖遭停職調查 揭聯發科前接班人遊走兩岸科技業祕辛

勤業、北醫「強強聯手」 劍指9000萬投資額加速生醫新創落地