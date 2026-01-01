甩開高跟鞋 蔡依林開場穿運動鞋奔全場

蔡依林《PLEASURE》演唱會，難得穿運動鞋亮相。（凌時差提供）

連續3天在大巨蛋舉辦《PLEASURE》演唱會的蔡依林，有別於過往都得穿高跟鞋，展現傲人曲線，這一次，她難得在第一段演出穿上運動鞋，首次穿著運動鞋登場，她笑說：「感覺像是美夢成真，而且還會讓我有想加場的動力。」甚至開玩笑稱：「我希望下一場可以穿拖鞋」，然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？」

除了硬體刷新紀錄，在追求完美的背後，也藏著她與團隊在細節中不斷磨合的小花絮，事實上，為了兼具舞台效果與表演舒適度，蔡依林在彩排時就試了不少鞋子，光是要符合每一套造型的美感，造型團隊準備了近40雙鞋子當備選，因此總共有200雙鞋子，讓現場即時調整。

廣告 廣告

蔡依林在大巨蛋飆唱熱跳，鞋子舒適度與造型搭配是重點之一。（凌時差提供）

看到「鞋子海」，蔡依林說：「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被『HOLD住』，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」因此，造型團隊準備了大量的鞋子，方便她隨時更換，在多款華麗造型下，仍能全力投入每一秒的高強度演出，讓歌迷看見舞台背後滿滿的細節與用心。

更多鏡週刊報導

蔡依林自曝戀愛腦狀態 分泌多巴胺太興奮！起床照鏡子驚呼：天啊

媲美奧運等級開場！蔡依林唱跳超過150分鐘 私房祕方外洩

全台獨家轉播第40屆金唱片頒獎典禮 就在Disney+、TVBS