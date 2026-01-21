甩開「富二代小三」黑料！24歲小龍女柳柳被直擊BMW男護花 香閨獨處4小時

24歲的「柳柳」柳昕妤花邊新聞不斷。翻攝IG@yuxyndi

被封為職籃臺北台新戰神「魅力女神」、職棒味全龍啦啦隊成員「柳柳」柳昕妤，去年8月爆出曖昧富二代人夫，當時她急發聲明否認喊告。24歲的她，今（21日）又爆出疑有新戀情，身邊出現一位BMW男貼心護花，不只親暱接送，還在她家獨處了4小時！

人氣正旺的柳柳去年8月才被匿名網友爆料與甲山林集團的接班人祝藝出國旅遊，只是祝藝早已結婚，還是三個小孩的爸，讓柳柳一度被貼上「小三」標籤，但當時她已嚴正否認，強調與富商沒任何特殊關係，也不曾單獨出遊，並透過律師發出聲明，聲稱已對散布不實言論者提出加重誹謗等刑事告訴，以正視聽。

BMW男貼心護花、摸進女神香閨

「柳柳」柳昕妤加入啦啦隊前是舞蹈老師。翻攝IG@yuxyndi

據《鏡週刊》今報導，桃色風波相隔半年後，柳柳身邊也多了新的護花使者，1月12日柳柳練完舞身邊多了一位BMW男接送，1月16日這名BMW男更直接進了柳柳家門，約待了4個小時才離開。

「小龍女」約滿不續有內幕

柳柳如今身邊多了護花使者，她的「小龍女」身分則呈現約滿不續的狀態，據業界消息指出，原因是在外嘴碎，輾轉傳回球團，後續引發內部對於她的評價變得頗不正面，即便柳柳的粉絲人數朝著李多慧、林襄、Yuri、菲菲的方向緊追，卻因口舌之災導致離隊的下場。



