甩開NCC訴訟泥淖 《衛廣法》修正三讀為中天復活解套

中天新聞自2020年12月遭到撤照從有線電視「關台」後，如今有機會重返有線電視戰場。（示意圖／黃耀徵攝）

立法院會今（30）日三讀通過了《衛星廣播電視法》部分條文修正案，除了讓衛星廣播電視業者執照效期從6年展延為9年外，攸關中天新聞台復台與否的的第18條、第19條修正案也在在野兩黨有共識、綠營立委全體棄權不投票下以「60比0」三讀通過。

依此修法，衛星廣播電視事業執照一旦遭註銷，只要在行政爭訟程序確定前，申請人仍可依原執照繼續在原頻道行使權利，而且效力溯及既往，被認為中天在有線電視「復活」有望。

今天《衛星廣播電視法》部分條文修正案通過了，外界解讀「中天電視台」有望復活。（示意圖／黃耀徵攝）

回顧中天波折，追溯自國家通訊傳播委員會（NCC）在2020年11月時稱中天新聞台涉有多次違規與內控失靈等問題，而由委員會一致決議不予換照，中天無奈之下於2020年12月12日黯然從有線電視52頻道下架，轉戰網路持續保持熱度。

中天對NCC行政處分不服，在提起行政訴訟後於2023年5月由台北高等行政法院判決中天勝訴，NCC「不予換照」的處分被撤銷，北高行那時直斥NCC審查時使用的評分標準根本有誤，應發回重審。看似中天在多項行政處分官司中佔了上風，然而NCC持續上訴爭訟，至今中天仍無法重回有線電視52台。

NCC在對中天新聞台「不予換照」處分後，中天與NCC彼此歷經多年行政訴訟纏訟，互有輸贏。（示意圖／黃耀徵攝）

NCC持續上訴讓彼此角力似乎看不到盡頭，在野兩黨立委另闢蹊徑拚解套，提出《衛廣法》修正草案，明訂新聞台換照除非有重大違規，否則應以「准許為原則」，且若不予換照的處分被法院撤銷、廢止或失效，主管機關就應回復其原頻道位置及權利。如今隨著《衛廣法》修法通過，看似中天重返52台已鋪排了法律上的「康莊大道」，但後續仍須視撤照處分被撤銷後，回到NCC「重審」結果與法律適用而定。

這次修法也明定，如果原頻道已交由其他衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商使⽤；此外，修法後若頻道持有者在換照時被認定財務狀況已無法「亮紅燈」或有改正必要之時，主管機關必須先協助輔導，可以限期改正或令限期補正資料期間，並在此過渡期由主管機關發給臨時執照，每臨時執照有效期間為2年，屆期未完成補正者可以申請延長⼀次 。

