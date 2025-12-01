甩黑五槍擊陰霾 Valley Fair購物中心重新開放

聖荷西Westfield Valley Fair於周六(11月29日)中午重新開放。此前，黑色星期五晚間發生的一起槍擊事件導致三人受傷送醫，數百名顧客在一年中最繁忙的購物日之一倉皇逃命。

聖荷西信使報報導，聖荷西警官加里貝（Jorge Garibay）稱，這起事件可能與幫派有關，發生在周五下午5時40分左右，地點位於這家高檔購物中心的二樓，就在梅西百貨（Macy’s）門外。

加里貝表示，三名受害者，包括一名男子、一名女子和一名16歲女孩均身中至少一槍，已被送往醫院。他們的傷勢並無生命危險。

廣告 廣告

加里貝將這起槍擊事件描述為「孤立事件」。「並非針對毫無防備的購物者，」他於周五在事發現場附近對記者說道。

槍擊事件的動機和具體情況仍在調查中，加里貝表示，事件似乎源自於男性受害者和嫌疑人之間的爭執。其他受害者，包括一名女子和一名青少年並未捲入最初的衝突。

嫌疑人在警察到達前逃離現場，周六仍然在逃。警方沒有公布嫌疑人的體貌特徵。

一名商場員工，因擔心接受媒體採訪後遭到報復，自稱Luke A。他告訴信使報，槍聲響起時，大批驚恐的人群湧入他工作的酒吧。起初他以為是深夜客流高峰，並沒有意識到他們是為了躲避槍林彈雨而跑到他的酒吧。

「我看到所有人衝了進來，」他說，「真是太瘋狂了。」酒吧員工和商場顧客開始從酒吧後門陸續離開，在外面遇到了數十名持長槍的警察，他們敦促所有人撤離商場。「我們當時只是努力保持冷靜。」

官員向槍擊案受害者保證，將伸張正義。聖荷西市長馬漢在聲明中表示： 「我們已加強了Valley Fair購物中心的巡邏，並將隨著調查的深入持續向社區通報最新情況。請大家放心，製造這場痛苦和恐懼的人不會逍遙法外，我們一定會找到他們，讓他們受到法律的制裁。」

聖荷西警察局長約瑟夫(Paul Joseph)在聲明中表示：「為了讓社區居民安心，我們在整個周末加強巡邏，同時我們的偵探們將繼續全力以赴，查明並抓獲肇事者。相信嫌疑人很快就會被繩之以法。」

聖克拉拉警察局長摩根(Cory Morgan)在聲明中表示：「Valley Fair購物中心是我們共享的空間，保障其安全是我們共同的責任。這種無縫合作體現了我們定期開展跨轄區演習，以及對兩個社區安全的共同承諾。我們將攜手並肩，繼續開展培訓和調查，以確保兩個城市的安全。」

槍擊事件發生後，購物中心顧客在社群媒體上發布的照片記錄了Valley Fair購物中心內的混亂場面：有些顧客四處躲避，有些則湧向出口。其他帖子還包含一段視頻，視頻中警察持槍在空蕩蕩的購物中心內奔跑。

更多世界日報報導

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

車模不雅視頻瘋傳 小鵬車太低俗？ 品牌方急喊是AI搞的