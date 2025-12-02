甩「胖子縣」標籤！台東成人肥胖率狂降至41％ 秘訣曝光

台東縣衛生局以「聰明吃、快樂動」為核心推動健康促進，成人肥胖率在2年內從47.5％降至41.0％，成功擺脫全台前5胖縣市。（蕭嘉蕙攝）

台東縣成人肥胖率一度高居全台之冠，被貼上「胖子縣」標籤。縣衛生局以「聰明吃、快樂動」為核心策略，結合各鄉鎮衛生所、社區關懷據點與文健站，推動健康飲食教育與規律運動；最新統計顯示，成人肥胖率降至41.0％，成功擺脫全台前5胖縣市。

根據教育部體育署113年運動現況調查，台東縣過重／肥胖率由111年的47.5％降至113年41.0％；規律運動人口比例從38.1％微幅提升至38.7％，其中以「為了健康而運動」的比例最高，達83.5％，居全國之冠。

為徹底撕除「胖子縣」標籤，台東縣衛生局採運動、飲食雙軌策略，在社區據點及文健站開設多元運動課程，如卑南「Zumba 有氧班」、池上「樂健康舞蹈班」等，112年共16班次、318人參與；「巡迴運動指導團」深入部落，提供88場服務、1890人次受益。

飲食方面，在南迴、縱谷及海岸線地區成立社區營養推廣中心分中心，提供健康檢測、營養諮詢與種子講師培訓，同時輔導餐飲業成為「健康飲食友善店家」，目前已累計110家。

此外，也結合科技與獎勵機制，透過 TTPush APP 舉辦「線上運動會」，鼓勵民眾每日步行5000步，累計3600人響應；體位管理競賽「夏日降肉大作戰」去年成功減重約3075公斤。

衛生局保健科指出，肥胖與高血壓、高血脂、高血糖等「三高」密切相關，並伴隨心血管疾病與糖尿病風險。未來將持續以均衡飲食與規律運動為核心，結合社區資源協助民眾建立健康生活型態，降低慢性病與肥胖風險、提升平均餘命。

