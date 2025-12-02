甩「胖子縣」標籤！台東成人肥胖率狂降至41％ 秘訣曝光
台東縣成人肥胖率一度高居全台之冠，被貼上「胖子縣」標籤。縣衛生局以「聰明吃、快樂動」為核心策略，結合各鄉鎮衛生所、社區關懷據點與文健站，推動健康飲食教育與規律運動；最新統計顯示，成人肥胖率降至41.0％，成功擺脫全台前5胖縣市。
根據教育部體育署113年運動現況調查，台東縣過重／肥胖率由111年的47.5％降至113年41.0％；規律運動人口比例從38.1％微幅提升至38.7％，其中以「為了健康而運動」的比例最高，達83.5％，居全國之冠。
為徹底撕除「胖子縣」標籤，台東縣衛生局採運動、飲食雙軌策略，在社區據點及文健站開設多元運動課程，如卑南「Zumba 有氧班」、池上「樂健康舞蹈班」等，112年共16班次、318人參與；「巡迴運動指導團」深入部落，提供88場服務、1890人次受益。
飲食方面，在南迴、縱谷及海岸線地區成立社區營養推廣中心分中心，提供健康檢測、營養諮詢與種子講師培訓，同時輔導餐飲業成為「健康飲食友善店家」，目前已累計110家。
此外，也結合科技與獎勵機制，透過 TTPush APP 舉辦「線上運動會」，鼓勵民眾每日步行5000步，累計3600人響應；體位管理競賽「夏日降肉大作戰」去年成功減重約3075公斤。
衛生局保健科指出，肥胖與高血壓、高血脂、高血糖等「三高」密切相關，並伴隨心血管疾病與糖尿病風險。未來將持續以均衡飲食與規律運動為核心，結合社區資源協助民眾建立健康生活型態，降低慢性病與肥胖風險、提升平均餘命。
其他人也在看
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 123
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
大腸癌年輕化！童年吃下1毒素悄悄改變DNA 科學家曝1物有助減緩突變
近年來，多國報告指出，50歲以下年輕族群的大腸癌病例顯著上升。腎臟科醫師江守山在臉書發文指出，最新研究顯示，童年時期透過食物感染的細菌，其產生的「大腸桿菌素」（colibactin）可能是導致「早發性大腸直腸癌」激增的罪魁禍首。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 30
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 44
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 6
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 19
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 114
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 2
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
8萬人研究證實！多吃「1食物」延緩老化 護心又抗發炎
若想追求健康老化，就要從飲食下手。腎臟科醫師江守山表示，一項研究發現，多攝取富含類黃酮的食物，例如黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果等，有助於維護血管健康、減少炎症，進而延緩老化速度，預防認知能力下降和身體機能衰退。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
新手爸天生僅有三根手指！北醫阻斷「罕病遺傳基因」迎健康新生兒
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「單基因突變不再決定命運。」台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心陳啟煌主任團隊運用尖端基因檢測與試管嬰兒技術，成功阻斷罕見單基因遺傳疾病——會導致新生兒天生僅有三根手指、俗稱「龍蝦爪畸形」的 EEC（Ectrodactyly–ectodermal dysplasia–clefting）症候群——的致病突變。 「EEC綜合症」罕見遺傳疾病 下一代恐僅「三根手指」 陳啟煌主任表示，此次求診的李先生自出生便罹患 EEC 綜合症。EEC 症候群造成他手足裂形、毛髮稀疏、唇顎裂及泌尿道異常（包含腎臟發育異常與輸尿管問題），至今已接受超過五十次手術。儘管一路走來必須面對外觀與醫療上的重重挑戰，他仍在良好的環境中健康成長。婚後他與妻子懷抱孕育健康下一代的心願，期望突破罕見單基因突變的遺傳風險。 陳啟煌主任解釋，經基因檢測確認，個案帶有TP63基因的新生突變（De Novo Mutation），屬於自體顯性遺傳模式，是導致EEC綜合症的致病原因；EEC綜合症是罕見的先天性遺傳疾病，發生率約十萬分之一。若父母其中一方帶有此突變，下一代約有50%的機率發病。典型臨床表現包括外指（健康醫療網 ・ 2 小時前 ・ 1
喝湯加「這1小小不起眼配料」降血糖、血脂 ！醫認證大推 日本人每天都在喝
日本沖繩擁有全國最低的癌症死亡率，科學家發現秘密可能就在當地人每天必喝的味噌湯裡。這種看似平凡的褐色海藻，因其經科學驗證的降血糖、降血脂與抗癌功效，正從傳統食材搖身成為國際矚目的超級食物。 牛津研究證實：褐藻類能改善餐後血糖、降膽固醇、護心血管 牛津大學2022年營養評論期刊的大型研究顯示，褐藻類能有效改善餐後血糖、糖化血色素及胰島素阻抗。日本研究發現，只要在白飯旁搭配4公克乾燥海帶芽，餐後半小時的血糖就能顯著降低。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，這些效果來自海帶芽的褐藻醣膠與褐藻酸鹽，它們會減緩澱粉分解成葡萄糖的速度，避免血糖急速上升。此外，心血管保護方面同樣亮眼，林謂文主任指出，海帶芽中的岩藻黃素能促進肝臟製造DHA幫助清除血管膽固醇，褐藻酸鹽則在腸道阻擋膽固醇吸收並加速排出，而特殊胜肽化合物更能讓血管放鬆改善循環。 從抗癌研究到日常餐桌 海帶芽每日攝取一般成人5克最合適 林謂文主任提醒，一般成人每天吃5公克乾燥海帶芽最合適，大約是一碗味噌湯的份量。每公克含42微克碘佔每日建議量近三成，甲狀腺疾病患者需謹慎控制。市售產品常含較高鈉分，高血壓患者選購要看標示並先泡水去鹽。糖常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 4 小時前 ・ 發起對話