甩「行人地獄」陰霾！吳念庭、吳復連父子檔代言 守護路口安全

交通部公路局與台鐵公司23日舉行「強化路口安全宣導代言人暨影片發布」記者會，並邀請職棒選手吳念庭（上排右二）與前職棒球員吳復連（上排左二）父子，擔任路口交通安全大使，向民眾宣導「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」道安意識。（姚志平攝）

交通部力甩行人地獄陰霾，公路局邀請中華職棒台鋼雄鷹內野手、今年度「打擊王」吳念庭，及前職棒球員「棒球頑童」、台北市成棒教練吳復連父子檔，擔任路口交通安全大使，透過球員魅力與棒球應援元素，向大眾宣導「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」道安意識，喚起駕駛與行人對路口安全的重視。

今日首播由吳復連、吳念庭父子合作演出的安全宣導影片及拍攝花絮。影片透過父子兩人的對話，談到當爸爸之後更加注意道路安全，無論是開車、走路都更專注路況，看見有行人在行穿線上會主動停讓，穿越路口也會避免低頭看手機，會依號誌通過馬路，傳遞「專心」重要性。

吳復連、吳念庭父子也分享拍攝廣告心得，吳復連以守備比喻過馬路，表示行人到路口應左右查看，避免低頭滑手機；吳念庭說無論在球場或生活中，「專心」都是關鍵，每個用路人都有自己的用路目的，但都在共同的道路環境中，彼此都需要互相尊重，因為平安回家，比任何全壘打都重要。

「交通安全是全民運動，棒球要守住每一分，路口要守住每個人！」公路局長林福山說，守護路口安全不只是遵守交通規則，更是每一個駕駛人與行人須共同保護彼此的責任與默契，這次與吳復連、吳念庭父子合作，期盼透過球星代言與拉拉隊應援形式，並在台北、高雄進行快閃活動，將「用路風險」轉化為人人可以理解並會注意落實實踐的行動守則。

交通部路政及道安司長吳東凌指出，車輛看見行人要主動停讓、行人穿越路口要專心通行是每天都會遇到，也應該要做到，但常常被忽略的安全細節，期盼透過吳復連教練及吳念庭選手會交通大使的代言傳遞及互動，用更生活化、更好記的方式讓大家印象深刻，進而落實在日常的每一刻。

公路局也說明，為強化宣導行經鐵路平交道前「停、看、聽」，台鐵公司陳詩本總工程師也特別宣導，要專心駕駛，確定雙向無往來列車、遮斷桿完全升起後才通過，並要遵守平交道不迴轉、不臨停、不倒車，也在提醒與柵欄、軌道保持至少5公尺距離，要保持淨空，讓平交道永遠安全無虞。

