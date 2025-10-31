甫和習近平會晤 高市早苗貼出與台灣APEC代表林信義合照

日本首相高市早苗今（31）日下午於韓國慶州亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與中華人民共和國國家領導人習近平舉行首度會晤後，今日晚間在社群媒體發文，主動貼出與我國經濟領袖代表林信義寒暄的合影，並稱林信義為「台灣的總統府資政」，我外交部、駐日代表處也隨即轉發。

高市早苗今日下午首次與習近平會晤，據中國官媒中央電視台新聞聯播報導，習近平提到，目前中日關係機遇和挑戰並存，希望日本新內閣樹立「正確對華認知」，珍視兩國「老一輩政治家」和各界人士為發展中日關係傾注的心血和努力，堅持中日和平、友好、合作的大方向。恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖。習近平還特意提及「村山談話」深刻反省日本侵略歷史並向受害國道歉，稱這一精神值得弘揚。

廣告 廣告

據《NHK》報導，高市早苗在談及台灣議題時，向中方明確傳達「維持兩岸關係良好」，對於區域穩定至關重要。同時，高市早苗也對習近平提出包括釣魚台列嶼在內的東海情勢、稀土出口管制，以及日本人在中國遭到拘押等問題，並表達對於中國在南海活動、香港及新疆維吾爾自治區情勢的深刻憂慮，兩人也就北韓綁架日本人、朝鮮半島局勢等議題交換意見。

今日在與習近平會晤前，高市早苗曾在下午透過社群媒體X貼出與習近平「互致問侯」的合影，而在轉發白宮影片、發布與加拿大總理卡尼（Mark Carney）握手合影的推文後，高市早苗於台北時間晚間7時許，發布與林信義寒暄的合影，並稱林信義為「台灣的總統府資政」。之後，我國外交部、台北駐日經濟文化代表處旋即轉發該則推文，外交部長林佳龍則於9時許轉發表示，很高興看到高市早苗與林信義在APEC會議前溫暖的互動，展現台日真摯的友好情誼。

外交部長林佳龍30日在立法院外交及國防委員會備詢時曾透露，有關APEC領袖代表雙邊會議，我方已有跟一些國家進行討論並安排，而在會場上的非正式會面也有很多機會，我方也已跟一些國家先溝通過。被問到是否有機會有高市早苗進行雙邊會談，林佳龍當時點頭回應，「有，我們在安排中。」

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

