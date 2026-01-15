甫發生熱浪引發森林野火 澳洲維多利亞省豪雨成災

停在道路沿線的車輛被突如其來的洪水沖進海裡，場面令旁觀者驚呼。救難人員冒險下水，搜尋車裡有沒有受困的民眾，許多汽車幾乎滅頂，變得殘破不堪。

這一條大洋路是澳洲維多利亞省沿著海岸興建的公路，因為可以欣賞海景，而成為著名景點。幾天之前的11日，這裡才因為南半球夏季熱浪引發森林野火，導致大洋路被迫關閉，今又傳出豪雨成災，約6500戶面臨停電。當局呼籲沿線民眾儘量不要外出，或是往安全的地方避難。

